Бабусині підставки під гаряче знову в моді: чому їх повертають на сучасні кухні

Забуті кухонні дрібниці отримують друге життя

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Підставки під гаряче повертаються на кухні разом із модою на затишні речі з минулого. Дерев’яні, пробкові та ажурні аксесуари добре вписуються в сучасний інтер’єр, де все більше цінують фактури, ручну роботу та особисті спогади.

Про повернення романтичного декору та речей, схожих на сімейні реліквії, пише Vogue. У сервіруванні цей тренд помітний у мереживі, вишивці та декоративних підставках під чашки.

Чому речі з бабусиної кухні знову доречні

Лаконічні сучасні меблі все частіше доповнюють деталями минулих десятиліть. На кухні для такого поєднання вистачить одного невеликого предмета: дерев’яної підставки з виразною текстурою, керамічної плитки або чавунної моделі з художнім литтям. Кожен із них додає простору характеру, не вимагаючи заміни меблів.

"Думаю, людям хочеться м'якшої естетики. Кожен рух у дизайні, чи то в моді, чи в інтер'єрах, є реакцією на те, що було раніше. Кілька років тому все оберталося навколо чистих, гладких ліній скандинавського мінімалізму. Тепер є туга за речами, що нагадують дорогоцінні сімейні реліквії ручної", – сказала художниця та співзасновниця Gohar World Лайла Гохар.

Підставки під гаряче знову в моді. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Так виникає інтерес до дрібних предметів побуту, які легко вписати у повсякденне сервірування. Тут важливий захід: досить одного-двох вінтажних елементів поряд із сучасними речами. Фактурне дерево або візерунок підставки виділятимуться на спокійному фоні.

Які матеріали захищають стільницю

Підставки мають і практичне призначення: гарячий посуд залишає білі плями на лакованому дереві і може викликати тріщини на штучному камені, пояснює блог Rozetka. Вибираючи підставку, враховуйте її теплоізоляційні властивості, стійкість до вологи та нижню поверхню, що стикається зі столом.

Дерево має низьку теплопровідність і виразну природну текстуру. Корок легкий, добре тримається на поверхні, а його пориста структура ізолює тепло. Обидва матеріали вбирають плями та запахи і не підходять для посудомийної машини.

Дерево та пробка вимагають дбайливого очищення та не підходять для посудомийної машини.

Керамічні підставки часто мають форму плиток з корковою або повстяною основою, яка захищає меблі від подряпин. Металеві вироби міцні, але швидко нагріваються, тому їх захисні властивості залежить від конструкції з ніжками. Для важкого чавунного посуду потрібна широка опора, яка рівномірно розподілить вагу.

Підставки під гаряче знову стали популярними. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Як поєднувати ретродеталі з сучасним сервіруванням

Декоративний текстиль добре підходить до дерева, каменю та зістареної латуні. Такий контраст радить Кейт Кокс із HÁM Interiors: натуральні матеріали врівноважують романтичні деталі. Дотримуючись цього принципу, на столі можна поєднувати лаконічний посуд, фактурну підставку та серветки з делікатною вишивкою.

Щоб сервірування виглядало цілісно, підставки та килимки для сервіровки можна підібрати в одній колірній гамі, але з різними фактурами. Наприклад, поєднувати дерево з льоном. Подбайте про стійкість: підставка повинна добре триматися на столі, а її нижня частина — бути гладкою або м’якою.

Доглядайте підставки відповідно до матеріалу. Дерево після миття відразу витирайте насухо, а раз на кілька місяців обробляйте лляною або спеціальною мінеральною олією. Пробку очищайте м’якою вологою серветкою, часто не згинайте і не використовуйте агресивні засоби. Кераміку бережіть від падіння, а метал після контакту з водою протирайте сухою мікрофіброю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому молодь повернула моду на бабусині хустки.