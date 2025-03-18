"Інтерпайп" Пінчука отримав відзнаку дружнього до ветеранів бізнесу

Українська промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука у першу річницю проєкту #ТитаниUA, заснованого Дніпропетровською ОВА та її очільником Сергієм Лисаком, отримала відзнаку як бізнес, дружній до ветеранів. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначають в "Інтерпайп", ця відзнака дуже важлива для компанії, адже успішна реінтеграція ветерана в суспільство можлива лише за підтримки з боку роботодавця.

Як пояснили в "Інтерпайпі", бути дружнім до ветерана для них означає адресну роботу з кожною конкретною людиною в кількох напрямках: медичний та юридичний супровід, психологічне та емоційне відновлення. Одним із найголовніших завдань є підбір робочого місця після повернення з фронту.

"Інтерпайп" прагне адаптувати функціональне поле, умови роботи, графік, посаду під кожного співробітника, який не може повернутись на своє довоєнне робоче місце, але готовий повернутись в компанію та разом шукати рішення", – зазначають в компанії.

Для цього аналізуються досвід, навички ветерана, його фізичні можливості, з одного боку, та потреби виробництва – з іншого. На перетині й прагнуть знайти нове робоче місце, пояснюють перспективи, пропонують підтримку та навчання.

Нагадаємо, що "Інтерпайп" працевлаштував понад 165 ветеранів. Компанія постійно вдосконалює підтримку військових, адаптуючи її до реальних потреб бійців та ветеранів.

У 2022 році для підтримки мобілізованих "Інтерпайп" створив Штаб допомоги, який нині перетворився на повноцінний структурний підрозділ, що займається забезпеченням військових усім необхідним.