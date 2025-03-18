"Интерпайп" Пинчука получил награду как дружественный к ветеранам бизнес

Украинская промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука в первую годовщину проекта #ТитаныUA, основанного Днепропетровской ОВА и ее руководителем Сергеем Лысаком, получила награду как бизнес, дружественный ветеранам. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечают в "Интерпайпе", эта награда очень важна для компании, ведь успешная реинтеграция ветерана в общество возможна только при поддержке со стороны работодателя.

Как объяснили в "Интерпайпе", быть дружественным к ветерану для них означает адресную работу с каждым конкретным человеком в нескольких направлениях: медицинское и юридическое сопровождение, психологическое и эмоциональное восстановление. Одной из главных задач является подбор рабочего места по возвращении с фронта.

"Интерпайп" стремится адаптировать функциональное поле, условия работы, график, должность под каждого сотрудника, который не может вернуться на довоенное рабочее место, но готов вернуться в компанию и вместе искать решение", — отмечают в компании.

Для этого анализируются опыт, навыки ветерана, его физические возможности, с одной стороны, и потребности производства – с другой. На пересечении и стремятся найти новое рабочее место, объясняют перспективы, предлагают поддержку и обучение.

Напомним, что "Интерпайп" трудоустроил более 165 ветеранов. Компания постоянно совершенствует поддержку военных, адаптируя ее к реальным потребностям бойцов и ветеранов.

В 2022 году для поддержки мобилизованных "Интерпайп" создал Штаб помощи, ныне превратившийся в полноценное структурное подразделение, занимающееся обеспечением военных всем необходимым.