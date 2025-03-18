Українці тепер зможуть почитати про секретні місії з ліквідацій ворогів держави: що це за книга

У Києві відбулась презентація книги, яка вже встигла стати бестселером в інших країнах — "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю" автора Ронена Берґмана.

За підтримки Єврейської конфедерації України, а також підприємця та мецената Григорія Гуртового, ця унікальна книга тепер перекладена українською мовою.

Ронен Берґман, який є лауреатом Пулітцерівської премії та відомим ізраїльським журналістом-розслідувачем, працював над нею вісім років. Для збору інформації він опитав близько тисячі осіб, які займались секретними операціями з ліквідації ворогів Держави Ізраїль.

Серед тих, хто вперше розповів автору про свої спецоперації, є представники Моссаду – однієї з найбільш засекречених організацій у світі.

"З деякими із тисячі респондентів я зустрічався кілька разів. Тільки уявіть, скільки часу потрібно, щоб просто домовитися про каву, про логістику з однією тисячею людей. Це був виклик. А головний виклик — переконати цих 1000 людей говорити", — розповів Ронен Берґман під час київської презентації.

За словами автора, герої його книжки часто зізнавались, що навіть своїм дружинам/чоловікам не розповідали про своє таємне життя у сфері ліквідації ворогів держави.

Іронія в тому, що всемогутній "Моссад" доклав чимало зусиль до того, щоб ця книжка в результаті не з’явилась на світ. Але, зрештою, саме ця "операція" "Моссаду" виявилась невдалою.

У книжці розкриваються секретні місії з ліквідацій ворогів Ізраїлю по всьому світу: їх вистежують та ліквідують у Бейруті, Дамаску, Тегерані, Дубаї, Римі, Парижі, Лондоні та інших містах.

У назві книги Ронен Берґман використав фрагмент цитати з Талмуду: "Якщо хтось прийде убити тебе, повстань та убий першим".

Присутній на презентації представник Головного управління розвідки Міноборони України, полковник Євген Єрін не виключив, що у майбутньому з’явиться подібна книжка про те, як українські спецслужби ліквідовують ворогів своєї держави.

"Ми теж розвиваємось. На жаль, розповідати поки не можемо. Але, я думаю, що коли пройде певний період часу і до нас прийде наш український Ронен Берґман, то теж хтось "чисто випадково" дістане з якоїсь шухляди якийсь секретний документ", — заінтригував представник ГУР.

При цьому, як зазначив офіцер ЗСУ, письменник Анатолій Дністровий, етико-моральні питання таких спецоперацій із ліквідації ворогів держави вже давно зняті. "Власне, спецслужби для того й існують, щоб працювати саме в нетривіальний, нелінійний спосіб, не в білих рукавичках", — сказав він.

За його словами, для таких операцій можна використовувати будь-кого: покидьків, злочинців, зрадників.

"Я думаю колись, коли пройдуть роки, суспільство дізнається якісь нові сторони про життя відомих людей з "підмоченими" репутаціями, які виконували певні функції. Це певні негласні речі, які зараз можуть здаватись неможливими, але у світі все є можливими", — зазначив Дністровий.

Книга Ронена Берґмана "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю" стала шостою у серії "Єврейська бібліотека" (серія книг про Ізраїль, перекладених українською мовою).

Презентація відбулась у книгарні КнигоЛенд (Жилянська, 5/60). Захід організували Єврейська конфедерація України та комунікаційна агенція Ideas&Strategy у партнерстві з видавництвом Наш Формат.

Інформаційними партнерами стали: Бабель, Telegraf.ua, NV, РБК-Україна, Інтер, Прямий та 5 канал.