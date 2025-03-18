Украинцы теперь смогут почитать о секретных миссиях по ликвидациям врагов государства: что это за книга

В Киеве состоялась презентация книги, которая уже успела стать бестселлером в других странах – "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю" автора Ронена Бергмана.

Эта уникальная книга теперь переведена на украинский язык при поддержке Еврейской конфедерации Украины, а также предпринимателя и мецената Григория Гуртового.

Ронен Бергман, лауреат Пулитцеровской премии и известный израильский журналист-расследователь, работал над ней восемь лет. Для сбора информации он опросил около тысячи человек, занимавшихся секретными операциями по ликвидации врагов Государства Израиль.

Среди тех, кто впервые рассказал автору о своих спецоперациях, есть представители Моссада – одной из самых засекреченных организаций в мире.

"С некоторыми из тысяч респондентов я встречался несколько раз. Только представьте, сколько времени нужно, чтобы просто договориться о кофе, логистике с одной тысячей людей. Это был вызов. А главный вызов – убедить этих 1000 людей говорить", – рассказал Ронен Бергман во время киевской презентации.

По словам автора, герои его книги часто признавались, что даже своим супругам не рассказывали о своей тайной жизни в сфере ликвидации врагов государства.

Ирония в том, что всемогущий Моссад приложил немало усилий к тому, чтобы эта книга в результате не появилась на свет. Но, в конце концов, именно эта операция Моссада оказалась неудачной.

В книге раскрываются секретные миссии по ликвидации врагов Израиля по всему миру: их выслеживают и ликвидируют в Бейруте, Дамаске, Тегеране, Дубае, Риме, Париже, Лондоне и других городах.

В названии книги Ронен Бергман использовал фрагмент цитаты из Талмуда: "Если кто-нибудь придет убить тебя, восстань и убей первым".

Присутствовавший на презентации представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник Евгений Ерин не исключил, что в будущем появится подобная книга о том, как украинские спецслужбы ликвидируют врагов своего государства.

"Мы тоже развиваемся. К сожалению, рассказывать пока не можем. Но, я думаю, что когда пройдет определенный период времени и к нам придет наш украинский Ронен Бергман, то тоже кто-то "чисто случайно" достанет из какого-то ящика какой-то секретный документ", — заинтриговал представитель ГУР.

При этом, как отметил офицер ВСУ, писатель Анатолий Днестровой, этико-нравственные вопросы таких спецопераций по ликвидации врагов государства уже давно сняты. "Собственно, спецслужбы для того и существуют, чтобы работать именно нетривиальным, нелинейным способом, не в белых перчатках", — сказал он.

По его словам, для таких операций можно использовать кого-угодно: подонков, преступников, предателей.

"Я думаю, когда-то, когда пройдут годы, общество узнает какие-то новые стороны о жизни известных людей с "подмоченными" репутациями, которые выполняли определенные функции. Это определенные негласные вещи, которые сейчас могут казаться невозможными, но в мире все возможно", — отметил Днестровой.

Книга Ронена Бергмана "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю" стала шестой в серии "Еврейская библиотека" (серия книг об Израиле, переведенных на украинский язык).

Презентация состоялась в книжном магазине КнигоЛенд (Жилянская, 5/60). Мероприятие было организовано Еврейской конфедерацией Украины и коммуникационным агентством Ideas&Strategy в партнерстве с издательством Наш Формат.

Информационными партнерами стали: Бабель, Telegraf.ua, NV, РБК-Украина, Интер, Прямой и 5 канал.