Неестественно и агрессивно: 7 ошибок в макияже, от которых шарахаются мужчины (фото и видео)

Множество девушек делают это ежедневно

С помощью макияжа можно как подчеркнуть, так и "исказить" красоту женского лица. В стремлении привлечь внимание мужчин многие девушки используют косметические приемы, но часто они не совсем осознают, что именно привлекает мужской взгляд.

Блогерша-визажист из Киева под ником rerefflorere в ТикТок спросила в GPT, что отпугивает мужчин в женском мейк-апе. ИИ назвал топ самых главных ошибок, которые совсем не нравятся представителям сильного пола. Девушка показала их на своем примере:

Слишком плотный тональный крем

Когда кожа выглядит как "маска", без естественной текстуры.

Слишком плотный тональный крем

Тонкие брови-"ниточки"

Мужчины их ассоциируют с 90-ми и считают устаревшими.

Тонкие брови-"ниточки"

Смоки-айс, делающий глаза "грязными"

Некоторые мужчины считают его слишком агрессивным.

Смоки-айс, делающий глаза "грязными"

Перебор с тенями

Особенно, если это не классический макияж, а нечто авангардное или кислотное.

Перебор с тенями

Слишком длинные накладные ресницы

Выглядят ненастоящими, особенно, если мешают моргать.

Слишком длинные накладные ресницы

Матовые помады с эффектом "бетона"

Выглядят "сухими" и неестественными.

Матовые помады с эффектом "бетона"

Перебор с блеском

Глянцевый эффект на всем лице или жирные текстуры выглядят "липко".

Перебор с блеском

@rerefflorere Что в макияже отпугивает мужчин, которые его не любят? 1️⃣ Когда женщина сильно меняет свою внешность – они боятся “обмана”. 2️⃣ Когда макияж выглядит перегруженным – слишком много слоев или ярких деталей. 3️⃣ Когда макияж “агрессивный” – слишком резкие формы, линии, цвета. 4️⃣ Когда что-то выглядит “неестественно” – губы, брови, контуринг. 5️⃣ Когда макияж мешает физическому контакту – оставляет следы, липкий или осыпается. ♬ immortal playboy carti slowed w kira laugh - fueggg

Стоит отметить, что мода очень циклична. Ранее "Телеграф" рассказывал, как одевались в Киеве 120 лет назад.