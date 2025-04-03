К Пасхе Louis Vuitton представил шоколадную сумочку: сколько стоит и где купить

Такой десерт жалко будет есть

К Пасхе Louis Vuitton презентовал must-have для ценителей моды и десертов – шоколадную сумку, вдохновленную культовой Egg Bag, созданной Николя Гескьером для показа весна-лето 2019. Эксклюзивную пасхальную коллекцию разработал известный французский кондитер Максим Фредерик – лучший шеф-кондитер года по версии Gault & Millau 2022, ныне работающий в парижском ресторане Cheval Blanc.

Об этом сообщают на сайте бренда. Корпус из 70% темного шоколада стилизован под кожу, а ручки и декоративные элементы созданы из 40% молочного шоколада.

Внутри – плитка молочного шоколада с целым фундуком и джандуем – шоколадной пастой, которую используют для конфет.

Стоимость такого пасхального аксессуара – 225 евро (примерно 10 125 гривен), вес – 970 граммов. Также на сайте бренда можно приобрести набор из трех пасхальных шоколадных яиц за 40 евро (около 1800 гривен). Коллекция представлена в магазинах Парижа, Шанхая, Сингапура и Нью-Йорка. В Украине эта пасхальная роскошь пока недоступна, однако украинские ценители Louis Vuitton могут попытаться заказать ее через знакомых или курьеров из-за границы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли меняться комендантский час на Пасху в Киеве.