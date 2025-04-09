Ці дерева найбільше постраждають через заморозки у квітні: невтішний прогноз еколога

Наслідки похолодання можуть бути згубними для деяких дерев та квітів

Квітень в Україні здивував різкою зміною погоди, яка може стати згубною для деяких плодових дерев та квітів. Нічні заморозки у поєднанні із сильним вітром, які затримаються на тиждень, можуть спричинити проблеми з урожаєм.

Еколог Олександр Соколенко розповів виданню "Телеграф", які дерева найбільше постраждають від раптових квітневих заморозків. Він представив невтішний прогноз.

За словами експерта, багато залежить від фази розвитку, на якій знаходяться дерева чи квіти. Наприклад, у Києві на деяких деревах встигли з’явитися лише бруньки, а на інших вже є листочки. Там, де фаза розвитку вища, ризик ураження дерева буде набагато більшим. Якщо дерева не встигли розпуститись, тоді проблем із врожайністю вдасться уникнути.

Плодові дерева можуть постраждати від морозу. Фото: Freepik

Ще у столиці України почалося цвітіння магнолій і для них раптові заморозки також можуть бути згубними, бо це вже квіти. Це стосується й інших квітучих дерев, а також чагарників.

"Телеграф" писав раніше, як створити "теплий щит" для плодових дерев під час заморозків. Це допоможе зберегти їхній урожай.