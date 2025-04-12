К началу 30-х годов более 50 тысяч украинцев вернулись на родину

После 1922 в советскую Украину вернулись десятки тысяч представителей украинской военной, научной и культурной интеллигенции. Большинство реэмигрантов приехали из Польши, Чехословакии и Румынии, среди которых были бывшие военные армии УНР и Украинской Галицкой армии, безработные интеллигенты, обучавшиеся в местных вузах, а также сотни ученых.

Как сообщил историк и журналист Сергей Махун "Телеграфу", важной частью этих возвращений был процесс "украинизации", к которому реэмигранты стремились приобщиться.

Однако многие возвращались из-за притеснений, которые они испытывали в авторитарных государствах, таких как Польша и Румыния, где преследовались национальные меньшинства. В Речи Посполитой и королевской Румынии многие украинские страдали от политических и национальных репрессий.

Сталинский режим и репрессии

Большевистские власти использовали возвращение украинцев для укрепления своего влияния и усиления раскола среди эмигрантских сообществ. К началу 30-х годов более 50 тысяч украинцев вернулись на родину. Многие получили важные должности в культурных учреждениях, театрах, учебных заведениях и даже в государственном аппарате УССР.

Однако дальнейшая судьба большинства этих людей оказалась трагической. Они стали жертвами сталинских репрессий, прокатившихся по Украине в 1930-40 годы.

Среди них известные фигуры: Михаил Грушевский, скончавшийся при невыясненных обстоятельствах в Кисловодской больнице 24 ноября 1934 года, Антон Крушельницкий и Мирослав Ирчан, которые были расстреляны в Сандармохе 3 ноября 1937 года.

Фото: Википедия. На фотографиях — Грушевский, Крушельницкий и Ирчан

Важно отметить, что после начала "украинизации" и "амнистии" сталинский режим постоянно контролировал эту ситуацию, готовя репрессии на будущее.

В нынешних условиях войны, которую развязала Россия в Украине, нам необходимо не только помнить об этих трагических уроках истории, но и держать "руку на пульсе", чтобы не допустить повторения этих ошибок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сталинские "реформы" сельского хозяйства привели к террору голодом и повальному уничтожению украинцев. Это была своеобразная "пацификация" крестьян вроде той, что проводила в 1930 году польские власти в Галиции.