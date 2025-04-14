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Добавьте один ингредиент в обычный краситель и крашенки получат необычный мраморный узор

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Простой способ необічно покрасить яйца на Пасху 2025 Новость обновлена 14 апреля 2025, 13:57
Простой способ необічно покрасить яйца на Пасху 2025. Фото Телеграф, Getty Images

Один ингредиент изменит вид пасхальных яиц

Перед Пасхой, которая по новому церковному календарю отмечается 20 апреля, многие хозяйки ищут способы, как оригинально покрасить яйца. Есть множество народных и натуральных способов покрасить яйца для пасхальной корзины, однако некоторые все же предпочитают готовые пищевые красители.

"Телеграф" расскажет, как с помощью одного ингредиента и обычного пищевого красителя сделать крашенки с мраморным узором.

Мраморные яйца — как сделать узор

Если решили покрасить яйца на Пасху обычными покупными красителями, но все равно хотите сделать их оригинальными — этот способ точно вас порадует. Просто разведите обычный краситель для яиц по инструкции на упаковке и добавьте в него не только ложку уксуса, но и ложку растительного масла.

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Положите в раствор отваренные накануне яйца — лучше выбрать с белой скорлупой. Оставьте на 4-5 минут и достаньте, положив на бумажное полотенце. Из-за растительного масла ваши крашенки получат интересный и неравномерный мраморный окрас.

Если хотите получить более насыщенный оттенок с тем же мраморным узором, то сделайте более концентрированный раствор и оставьте в нем яйца на 10-15 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически запрещено в период Страстной седмицы. Она начинается в понедельник, 14 апреля.

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#Яйца #Краситель #Крашенки #Пасха 2025