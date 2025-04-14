Після індексації багатих пенсіонерів стало більше
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Мінімальна пенсія трохи більше за 2300 грн, але таку виплату отримують не так багато людей
Після березневої індексації в Україні збільшилася кількість пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. Якщо на початку року таких було менше, то вже у березні їх частка зросла на 2,3% — до 14,5%.
"Телеграф" порівняв дані ПФУ за січень та квітень 2025 року. Результати втішні — кількість пенсіонерів, що отримували менш як 3000 грн стала майже в сім разів меншою.
Якщо у січні найбільше було тих, хто отримував менш як 3 тисячі гривень (25,9%), то зараз домінує група отримувачів 3-4 тисяч гривень (32,33%). Кількість пенсіонерів із пенсією до 3 тисяч скоротилась до 3,86%.
Друга велика група отримувачів має пенсії від 5001 до 10000 гривень, це 25,48% у січні та 28,92% у квітні. Що ж до більших пенсій, то наразі понад 10 тисяч отримують майже 1,5 млн людей з 10,3 млн пенсіонерів загалом.
Середня пенсія в Україні зросла з 5789 грн в січні до 6341 грн в квітні. Не у всіх областях виплати досягають навіть середнього рівня. Найбільше отримують пенсіонери Києва, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Київської, Харківської областей — більше середньої по країні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів може отримати доплату від ООН або претендувати на тримісячну допомогу від цієї організації. Для кожного виду допомоги є чіткі вимоги.