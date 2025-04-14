Після індексації багатих пенсіонерів стало більше

Мінімальна пенсія трохи більше за 2300 грн, але таку виплату отримують не так багато людей

Після березневої індексації в Україні збільшилася кількість пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. Якщо на початку року таких було менше, то вже у березні їх частка зросла на 2,3% — до 14,5%.

"Телеграф" порівняв дані ПФУ за січень та квітень 2025 року. Результати втішні — кількість пенсіонерів, що отримували менш як 3000 грн стала майже в сім разів меншою.

Якщо у січні найбільше було тих, хто отримував менш як 3 тисячі гривень (25,9%), то зараз домінує група отримувачів 3-4 тисяч гривень (32,33%). Кількість пенсіонерів із пенсією до 3 тисяч скоротилась до 3,86%.

Розподіл отримувачів пенсії по сумі виплат

Друга велика група отримувачів має пенсії від 5001 до 10000 гривень, це 25,48% у січні та 28,92% у квітні. Що ж до більших пенсій, то наразі понад 10 тисяч отримують майже 1,5 млн людей з 10,3 млн пенсіонерів загалом.

Середня пенсія в Україні зросла з 5789 грн в січні до 6341 грн в квітні. Не у всіх областях виплати досягають навіть середнього рівня. Найбільше отримують пенсіонери Києва, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Київської, Харківської областей — більше середньої по країні.

Розмір пенсії по регіонах на квітень 2025 року

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів може отримати доплату від ООН або претендувати на тримісячну допомогу від цієї організації. Для кожного виду допомоги є чіткі вимоги.