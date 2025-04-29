Багатодітна мама з активною громадською позицією: як виглядає дружина глави МЗС Сибіги і що про неї відомо

Дружина міністра є публічною особистістю

Багато українських політиків намагаються тримати особисте життя якомога далі від уваги громадськості. Так, дружина Дмитра Разумкова рідко з’являється на публіці, воліючи залишатися в його тіні. А ось друга половинка глави МЗС Тетяна Сибіга, навпаки, активно проявляє себе у громадському житті країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Ми дізналися деякі деталі з життя Тетяни.

Тетяна Сибіга — як виглядає дружина міністра МЗС і що про неї відомо

У вересні минулого року Андрій Сибіга змінив Дмитра Кулебу на посаді глави МЗС. Понад 20 років він працює у політичній сфері та обіймав різні керівні посади.

Андрій Сибіга разом із дружиною Тетяною

Щодо особистого життя, то глава МЗС перебуває у шлюбі з дружиною Тетяною. Інформації про те, де вони познайомилися і скільки вже років разом, у відкритому доступі немає. Але пара виховує трьох дітей: Софію (2008 року народження), Андрія (2011 рік) та Івана (2017 рік).

Сім’я глави МЗС Андрія Сибіга

На відміну від багатьох дружин українських політиків, Тетяна Сибіга не уникає публічності, навпаки, є активною громадською діячкою. Коли її чоловік Андрій був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туреччині, Тетяна разом з ним організовувала патріотичні заходи та виставки національних вишивок.

Тетяна Сибіга

Крім того, бувши першою леді Посольства України у Туреччині, Тетяна організовувала суботні школи, читання українських казок для дітей, україномовні табори та вела інші важливі ініціативи.

Як виглядає дружина глави МЗС Андрія Сибіги

У 2021 році дружина глави МЗС створила платформу "Дружини українських дипломатів", яка займається просвітницькими та гуманітарними проєктами. Серед іншого, ця платформа активно допомагає Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. А у 2023 році основним місцем роботи Тетяни була державна установа "Український інститут книги". Згідно здекларацією, тоді її заробітна плата становила 45 тисяч гривень.

Андрій Сигіба разом із дружиною

Відомо, що у квітні 2025 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із дружиною Тетяною відвідали Анталію (Туреччина), де відкрили виставку "Обличчя української мрії". Цей проєкт має розповісти світові про мрії українських дітей, які постраждали від війни, розв’язаної Росією.

Тетяна Сибіга є активною громадською діячкою

Тетяна веде сторінку у Facebook, де ділиться основними моментами своєї роботи, підтримує різні ініціативи, а також показує світові наслідки російських обстрілів у мирних містах України.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина ексміністра оборони Олексія Резнікова. Вона молодша за політика на 20 років.