Одна з найбрехливіших пропагандисток втратить європейський паспорт

Громадянство вона отримала ще 2011 року

Одна з головних пропагандисток "Першого каналу" в Росії може втратити почесне громадянство Чорногорії, яке тільки недавно стало відомим для громадськості. Йдеться про рупора кремлівської пропаганди Катерини Андрєєвої.

Справа в тому, що прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч вимагає переглянути рішення про присвоєння громадянства, яке надається людям, чия діяльність має особливе значення для держави. Про це пише Adria.

Власницею такого паспорта, зокрема, є і Андрєєва. Його вона отримала у 2011 році. До речі, Катерина Андрєєва працює на "Першому каналі" з 1995 року і вважається "улюбленою ведучою Путіна". Вона була обличчям російських новин упродовж майже трьох десятиліть.

17 квітня ФБК опублікував розслідування про пропагандистку та організував акцію біля будівлі уряду Чорногорії з вимогою позбавити її почесного громадянства.

За словами Спаїча, найближчим часом усіх власників цих паспортів буде перевірено щодо внесення реального вкладу в життя країни.

"Якщо з’ясується, що почесні громадянства надавалися як "особисті послуги" або без чітких критеріїв, це підірве віру мешканців у верховенство закону і відкриє простір для політичної корупції", — сказав прем’єр.

Відомо, що всього до кінця листопада 2022 року влада Чорногорії видала понад 1000 таких паспортів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Медведчук намагався скасувати рішення Президента щодо позбавлення громадянства.