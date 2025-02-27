Італія виступила за надання гарантій безпеки Україні: Мелоні попередила про можливість нової війни

Гарантії безпеки для України мають бути реалізовані в контексті НАТО, інші рішення менш ефективні

Україна повинна отримати гарантії безпеки від США та європейських країн. Тільки надання гарантій безпеки забезпечить справедливий та тривалий мир в Україні та утримає Росію від спроби влаштувати нове вторгнення через деякий час.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном в Римі, повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA. Мелоні зазначила, що гарантії безпеки для України мають бути реалізовані в контексті НАТО.

"Необхідно докласти зусиль, щоб закласти основи для справедливого і тривалого миру в Україні, який настане лише в тому випадку, якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб переконатися, що це не повториться, і європейські нації, які відчувають загрозу, зможуть відчувати себе в безпеці… Я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не буде ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику, що Європа може знову впасти в драму війни. Інші рішення видаються мені складнішими та, відверто кажучи, менш ефективними", – сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.

Зазначимо, що 26 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не надаватиме Україні значних гарантій безпеки, оскільки відповідальність за це має взяти на себе Європа. Водночас він наголосив, що США планують розширювати співпрацю з Києвом у сфері рідкісноземельних копалин, які "дуже потрібні" американській економіці. Також Трамп заявив, що Україна, мовляв, потрібно "забути про НАТО".

До цього, 24 лютого на треті роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський назвав головні гарантії безпеки. Вони стосуються і США, і Європи.