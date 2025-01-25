"Королева Європи", якій не байдужа Україна: як у Джорджі Мелоні все "схоплено" з Трампом, НАТО і ЄС

Мелоні була визнана найвпливовішою лідеркою Європи.

Лідерка правої партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні посіла посаду прем’єр-міністерки країни восени 2022 року. Під її керівництвом було сформовано уряд, в якому до "братів" приєдналися інші партії правого флангу, які традиційно вважалися "друзями Путіна в Європі".

Наприклад, "Вперед, Італіє", яку очолював нині покійний Сільвіо Берлусконі. Він щиро захоплювався очільником Кремля, їздив з ним на відпочинки та навіть отримав трирічну заборону на в’їзд до України через відвідини окупованого Криму.

Для багатьох у Європі правий уряд Мелоні видавався катастрофою. Лунали звинувачення, що до влади в Італії прийшли праворадикали та мало не неофашисти. Виникали занепокоєння, що це означатиме для майбутнього Європейського Союзу і НАТО, де Рим завжди був серед основних гравців.

З обережністю нову італійську владу сприймали й в Україні, адже у минулому Мелоні не схвалювала санкції проти Москви, а також не надто вірила в ідею членства Києва в ЄС і НАТО.

Однак з плином часу тривоги розсіялися й Італія не лише укріпила своє становище на міжнародній арені, а й стала надійним союзником України у боротьбі проти російської агресії.

Сама Джорджа Мелоні набула статусу "нової королеви Європи" та лідерки, до якої прислухаються не лише у Брюсселі, а й у Вашингтоні. Про це й не тільки — далі у матеріалі "Телеграфу".

Політик, яка не терпить дурниць

Коли Мелоні обійняла посаду, її успіх сприймали як тимчасове явище та частину популістської хвилі, що охопила Захід. Деякі сумнівалися, що вона довго протримається в країні, відомій своєю політичною нестабільністю.

Однак на календарі 2025-й, і діяльність Мелоні, першої жінки на такій посаді, схвалюють 40% італійців — не ідеальний, але дуже непоганий результат для прем’єрки, яка перебуває на екваторі свого терміну. Таким показникам можуть позаздрити багато її колег. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон чи канцлер Німеччини Олаф Шольц, які переживають одну політичну кризу за іншою.

"Найбільші економіки Європейського Союзу перебувають у стані потрясінь. У Франції… [попередній] уряд пішов у відставку. У Німеччині очікуються позачергові вибори після розпаду хиткої коаліції. Фінансові ринки нервують, а влада ЄС висловлює занепокоєння.

Серед цього хаосу несподіваним острівцем відносного спокою стала країна, яка довгий час вважалася однією з найбільш некерованих у Європі: Італія.

Уряд прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні виявився міцним і стабільним, а італійська економіка демонструє відносну стійкість", — описувала газета The New York Times.

Наприкінці 2024 року Мелоні очолила рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.

"Нездатність традиційних політиків протистояти дедалі популярнішій ультранаціоналістичній риториці та їхня готовність співпрацювати з Мелоні на європейській арені дозволяють 47-річній прем'єрці Італії — яка наполягає на використанні чоловічої форми свого офіційного титулу "Il Presidente del Consiglio" (укр. Голова Ради міністрів) — бути "стронгменом", здатним здійснювати значний вплив у той час, коли на континенті бракує потужних центристів, здатних їй протистояти", — аргументувало свій вибір медіа.

Видання пояснювало, що старанно сформований образ Мелоні як політика, яка не терпить дурниць, також сприяє створенню іміджу стабільності.

"Після того, як президент італійського регіону Кампанія Вінченцо Де Лука назвав прем’єр-міністерку "stronza" ("стервою") на мітингу, Мелоні з’явилася на заході в його регіоні й привітала опозиційного політика словами: "Президенте Де Лука, я та сама стерва, Мелоні. Як ваші справи?"

Відео обміну репліками між очевидно збентеженим Вінченцо Де Лукою та холоднокровною Джорджі Мелоні, яке швидко стало вірусним в Італії, ще більше зміцнило образ прем’єрки як прямолінійної "альфи", яка, попри невеликий зріст, легко перевершує своїх суперників", — йшлося у матеріалі.

Вдома Мелоні вдається впроваджувати жорстку політику у питаннях нелегальних мігрантів, прав ЛГБТ+ спільноти та навіть свободи слова — колись такі кроки могли викликати осуд з боку Брюсселя. Нині ж реакція лідерів ЄС варіюється від байдужості до схвалення, причому багато хто сприймає Мелоні як надійного партнера та прийнятного представника все більш радикального духу по обидва боки Атлантики.

До прикладу, її хвалять за прогрес у зменшенні нелегальної міграції через створення хабів для повернення шукачів притулку за межі ЄС. У випадку Італії — до Албанії. Хоча "модель Мелоні" має свої недоліки, італійський досвід зацікавив низку європейських столиць.

"Фантастична жінка", до якої прихильний Трамп

З поверненням до Білого дому Дональда Трампа, Джорджа Мелоні ще більше "височіє" над іншими традиційними політиками.

Італійська прем’єрка стала єдиним лідером Євросоюзу, який відвідав інавгурацію американського президента. Сам Трамп називає її "фантастичною жінкою та лідером", а також "справжнім живим зарядом енергії".

За кілька тижнів до інавгурації Мелоні відвідувала маєток Трампа Мар-а-Лаго, що у Флориді. Хоча програма зустрічі не розкривалася, відомо, що прем’єрка та обраний президент разом переглядали документальний фільм про спроби колишнього адвоката Трампа Джона Істмена утримати його при владі після виборів 2020 року.

Серед інших тем зустрічі — війна в Україні, постачання газу та нафти й можливі нові мита США на товари з ЄС. Мелоні приписують статус "заклиначки" непередбачуваного лідера Штатів й покладаються на неї, щоб переконати Трампа утриматися від "торгової війни" з Європою. Бо це однаково в інтересах і Риму, і Парижа, і Берліна.

Як відомо, республіканець неодноразово обіцяв розв'язати проблему "давнього торгівельного дефіциту" з Євросоюзом, запровадивши мита або примусивши ЄС купувати більше американських енергоносіїв.

Утім деякі ставлять під сумнів роль італійки. Колишній головний стратег американського президента Стів Беннон заявляв, що спроби Мелоні "завоювати прихильність центристів" у Брюсселі зруйнували її шанси бути актуальною для майбутньої адміністрації США.

Та якби Мелоні була неактуальною для нової команди Трампа, запрошували б її на урочистості у Вашингтоні, де кількість місць була обмеженою? Навряд.

Та зупинимось на ще одній важливій претензії Дональда Трампа до європейців — недостатні витрати на оборону, які перекидають на плечі Штатів основний фінансовий тягар в рамках НАТО. Нині серед країн-союзників встановлений показник у 2% ВВП інвестицій в оборону, Трамп же закликає збільшити його до 5%. До слова, за минулої каденції республіканець так само був ініціатором збільшення оборонних витрат союзників США.

В Італії витрати при цьому тримаються на рівні близько 1,5%, бо обмежується величезним державним боргом. Утім, на рівні Північноатлантичного альянсу в Джорджі Мелоні, здається, все "схоплено".

Днями найвищу військову посаду в Альянсі — голови Військового комітету НАТО — обійняв адмірал Джузеппе Каво Драґоне, колишній начальник італійського Генштабу. На шляху до посту адмірал отримав повну підтримку уряду Мелоні.

"Присутність італійця на такій високій посаді може допомогти Риму зміцнити свої позиції в Альянсі й збільшити свою вагу в процесах ухвалення рішень", — прогнозують італійські ЗМІ.

У своєму першому програмному інтерв’ю Каво Драґоне підтримав ідею Трампа, що Європа має витрачати більше.

"Ми виграли Холодну війну, але коли вона тривала, європейські країни НАТО витрачали в середньому 3% ВВП. Коли настав мир, можливо, ми трохи розслабилися. Я підрахував, що якби ми продовжували витрачати 3% ВВП на оборону з початку 1990-х років, ми б витратили на 8,6 трильйонів євро більше.

Але вони пішли на інші витрати. Боюся, що це була помилка: тепер ми відстаємо", — зазначив він та попередив, що Росія несе реальну небезпеку для Європи, й найкраща гарантія миру — стримування супротивника й інвестиції в оборонну сферу.

Дружба з Маском

Ще один фактор, який грає прем’єр-міністерці Італії на руку — її напрочуд гармонійні відносини з технологічним мільярдером Ілоном Маском, який в новій адміністрації Трампа опікуватиметься ефективністю уряду. Та який не втрачає можливостей втрутитися у зовнішню політику Америки.

Як писав раніше "Телеграф", Мелоні вперше зустрілася з Маском в червні 2023 року на вечірці у Римі, організованій "кібергенієм" Андреа Строппою. За спогадами останнього, Маск і Мелоні спілкувалися про різне — і про штучний інтелект, і про їхню спільну прихильність до "Володаря перснів" — книги, яку Мелоні та її партійці цитують як метафору "боротьби правих проти лівих". Маск, за словами Строппи, був зацікавлений Італією і глибоко стурбований впливом міграції на країну.

У грудні того ж року прем’єрка Італії запросила американця взяти участь у її партійній вечірці "Atreju". І той залюбки приїхав.

Минулого вересня Маск вручав Мелоні почесну нагороду від Атлантичної ради у Нью-Йорку. Її відзначили за "новаторську роль як першої жінки-прем’єрки Італії, її тверду підтримку Європейського Союзу і трансатлантичного альянсу, а також головування в G7 2024 року". Маск робив компліменти "внутрішній красі" Мелоні. А вона подякувала йому за "його неоціненну геніальність для епохи, в якій ми живемо".

Пізніше їм навіть довелося заперечити, що між ними щось більше, ніж просто дружба. "Я був там зі своєю мамою. Немає жодних романтичних стосунків з прем'єр-міністром Мелоні", — написав Маск у відповідь на фото, на якому він і прем’єрка зачаровано дивляться одне на одного під час вечері.

Те саме фото, яке викликало обговорення в мережі. Джерело: EPA/MAXPPP

Нині італійський уряд перебуває на фінальній стадії переговорів з компанією Маска SpaceX щодо обслуговування "зашифрованих потреб у комунікаціях" для військових, посольств та служб безпеки. Мелоні заперечила, що ці переговори пов'язані з її взаєминами з техномагнатом.

Водночас опозиційні італійські депутати висловлюють рішучу критику проєкту, адже це може ввести своєрідну форму контролю з боку американської адміністрації за чутливими національними даними.

За спостереженнями The Washington Post, Мелоні ризикує відносинами й з європейськими партнерами, підтримуючи Маска. Та вона залишається непохитною та навіть захистила мільярдера, коли той, не добираючи висловів, критикував лідерів Німеччини та Великої Британії у своїй соцмережі Х.

"Коли мені кажуть про загрозу демократії, я повинна зауважити, що він не перший відомий і багатий чоловік, який висловлює свою думку, — сказала вона. — У чому проблема?"

Вірить у "мир через силу"

Одна з тем, в якій у Мелоні та Маска думки розходяться — війна в Україні. На відміну від опального мільярдера, який вірить у швидке закінчення війни та висміює українського президента, прем’єрка Італії наполягає на справедливому мирі для українців.

"Ми захищаємо Україну, бо ми знаємо ціну світу, в якому панує право найсильнішого", — сказала вона у вечір, коли Маск вручав їй згадану нагороду у Нью-Йорку.

"Тим, хто захоплюється авторитаризмом, дозвольте сказати дуже чітко: ми будемо стояти на захисті наших цінностей. Президент Рейган колись сказав, що передусім ми повинні усвідомити, що жодна зброя у світі не є такою грізною, як воля та моральна відвага вільних чоловіків і жінок", — продовжила прем'єрка, апелюючи до традицій Республіканської партії.

Офіційні особи на Заході припускають, що дружба Мелоні з республіканцями може допомогти переконати нову адміністрацію продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією. Адже досвід переконання в прем’єрки вже є. Коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався заблокувати європейську допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро, саме Мелоні переконала його не накладати вето на рішення.

Цього місяця прем’єрка Італії висловила думку, що США не кинуть Україну напризволяще. Вона нагадала, що під час першого президентського терміну Трамп показав, що здатний поєднувати дипломатію і стримування, й до питання завершення війни в Україні він, ймовірно, підійде в такий самий спосіб. За її словами, республіканець неодноразово говорив про "досягнення миру через силу".

"Я завжди вважала, що єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів — це створити для неї складну ситуацію", — сказала вона. "Відмова від України на цьому етапі була б помилкою", — додала політик.

До слова, окрім "хімії" із Трампом та Маском, Мелоні завжди ладнала з президентом України Володимиром Зеленським. Їхні зустрічі повсякчас супроводжуються обіймами, широкими посмішками й атмосферою взаємної поваги.

Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський. Фото: Офіс прездента

У відсотковому відношенні вклад Італії у військову підтримку Києва поступається показниками Німеччини чи Франції, але є не менш важливим. На відміну від інших країн, італійський уряд рідко анонсує передачу озброєння для України, і інформація залишається засекреченою. Нині з Рима прямує вже десятий пакет військової допомоги з сучасним озброєнням.

Італія відіграє ключову роль у коаліції бронетанкової техніки, а також посиленні української ППО. Франко-італійська система SAMP/T може відстежувати й перехоплювати одночасно десятки цілей, тому важлива для захисту українських міст від повітряних атак ворога.

2025 року Рим бере не себе трек післявоєнного відновлення українських територій. Влітку в столиці Італії пройде чергова Конференція з відновлення України, на яку з’їдуться представники влади, бізнесу, громадського сектору, аби шукати ресурси на майбутні проєкти. Також йдеться про те, щоб Італія взяла на себе вагомий внесок у реконструкцію історичної спадщини, постраждалої від російської агресії.

Італія під керівництвом рішучої Джорджі Мелоні — з Україною й не планує полишати Київ ані зараз, ані в найближчому майбутньому. І це надзвичайно обнадійливий сигнал.