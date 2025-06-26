Фантастична жінка, яку слухає навіть Трамп, може стати янгелом-охоронцем України

Мелони может давать советы Трампу и не только

В Україні майже не говорять про Джорджу Мелоні, хоча вона має вагу у світовій політиці. Втім, не всі знають, що саме премʼєрка Італії — серед тих, до кого дослухається президент США Дональд Трамп.

На саміті НАТО в Гаазі вона закликала США проявити таку ж рішучість у війні в Україні, як і у конфлікті з Іраном. "Я сказала президенту Дональду Трампу та саміту, що "таку ж рішучість", що застосовувалася до війни між Ізраїлем та Іраном, "повинна бути використана також для двох інших припинень вогню – для України та для Гази. Ситуація в Газі є нестійкою"", — цитує слова італійської прем’єрки la Repubblica.

Стосунки Мелоні з Дональдом Трампом і не тільки

За останній рік Мелоні кілька разів зустрічалась із Трампом. Вона була єдиною європейською лідеркою, яка відвідала його інавгурацію в січні. Також вона мала зустріч з американським президентом у Мар-а-Лаго, а нещодавно сиділа з ним за одним столом у Гаазі.

Американські ЗМІ відзначали, що Трамп ставиться до Мелоні з повагою. Під час їхньої зустрічі він назвав її фантастичною жінкою: "Це дуже хвилююче. Я тут із фантастичною жінкою, прем’єр-міністром Італії. Вона справді підкорила Європу", — сказав Трамп публіці після зустрічі.

"Мелоні розглядається як потенційно сильна партнерка Трампа, враховуючи її консервативні погляди. Вона також налагодила тісні стосунки з мільярдером, генеральним директором технологічної компанії Ілоном Маском , близьким союзником Трампа", — писало тоді видання Reuters.

Італійські чиновники підтверджують, що чинний президент США вважає Мелоні головною співрозмовницею з боку ЄС. Саме з нею він хоче координувати дії у Європі. Зокрема, про це заявив Томмазо Фоті, міністр Італії з питань ЄС та регіональних справ. Він також сказав, що Італія може стати дипломатичним мостом між двома світами — Європейським Союзом та США.

Мелоні підтримує контакти і з Ілоном Маском. Під час зустрічей у США вони обговорювали нові технології та оборонну співпрацю. Маск публічно хвалив її, а вона відповідала доброзичливими словами. Маск сказав, що Мелоні була "людиною, яка всередині навіть прекрасніша, ніж зовні". Мелоні у відповідь сказала, що американський підприємець був "дорогоцінним генієм".

Після цього в пресі навіть почали з’являтись чутки про їхній роман. Газета New York Post назвала це "публічною закоханістю" між найбагатшою людиною світу та першою жінкою-прем'єр-міністром Італії. Проте згодом Ілон Маск спростував ці заяви.

Відносини Мелоні з колишнім прем'єром Великобританії Ріші Сунаком також тісні. Разом з ним вона виступила за посилення контролю за міграцією. Спільна стаття лідерів вийшла у британській пресі минулого року.

Джорджа Мелоні разом з Ріші Сунаком працюють над спільною статтею

Отже, в середині Європейського Союзу Мелоні утвердилася як лідерка з великим політичним авторитетом. Не дивно, що журнал Time включив її до переліку найвпливовіших осіб світу. Forbes назвав її третьою за впливовістю жінкою планети. Politico теж відзначило, що вона стала однією з найважливіших фігур в Європі.

Чим це може допомогти Україні — спитали експертів

Джорджа Мелоні та Дональд Трамп, фото Getty Images

Наскільки стратегічно важливо для України те, що Мелоні є головною співрозмовницею Трампа з боку ЄС, які це відкриває можливості та чи може Україна використати цей "дипломатичний" канал для посилення підтримки з боку США, "Телеграф" спитав в експертів-міжнародників.

Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, директор Центру суспільних досліджень "Український меридіан" відповів, що у Зеленського з Мелоні насправді теж непогані стосунки, і саме в цьому контексті потрібно розглядати подальшу співпрацю. "Для відносин України з США та Європи необхідний особистий контакт, коли хтось буде формувати думку Дональда Трампа, буде так звана адвокація. Важливо будувати контакт через одне рукостискання, і це позитивно сприймається. До речі, це допомагає підтримувати ефект присутності України в загальноєвропейському контексті", — зазначив експерт.

Джорджа Мелоні та Дональд Трамп, фото Getty Images

На запитання, як Україні слід використати цей "дипломатичний канал" через Італію для посилення підтримки з боку США, Дмитро Левусь відповів так: "Необхідно цей канал розвивати, бо все ж таки в України головний кейс — це європейська євроатлантична інтеграція, і тут звичайно основний ресурс, іде на комунікацію з європейською євроатлантичною інституцією. Це навіть не двосторонні відносини, а формування позиції за океаном через використання цього контакту, тож використати цей дипломатичний канал необхідно, в першу чергу, для актуальних питань. Це:

продаж Україні озброєнь;

формування через Мелоні думки Трампа про нас в позитивному ключі, і дозволити укласти угоду, щоб гроші європейських партнерів були використані для закупівлі озброєння Україні.

Політолог Олексій Якубін вважає факт того, що Мелоні є головною співрозмовницею Трампа від ЄС надзвичайно важливим. "Чому — більшість європейських лідерів відсторонились від Трампа під час виборчої кампанії і продовжують цю політику і зараз, а Мелоні має стратегічний контакт з Трампом, в тому числі неформальний. Тому це грає роль не лише для самої Мелоні, але й для ЄС.

Україні потрібно використовувати цей контакт по максимуму, вважає Якубін. "Потрібно міркувати не просто про роботу на рівні "Європейський Союз — Україна", необхідно посилювати зв’язки саме з Італією. Мелоні тоді зможе розглянути для себе вигоди від її більш активної участі у взаємодії України з США. Йдеться не лише про збільшення допомоги від Італії — потрібно активніше долучати її до різних економічних питань. Можна щось подібне на мінеральну угоду з США продумувати і щодо Італії. Тобто, Мелоні має бачити, що вона могла б отримати в України — у відбудові, в економічних проєктах. І тоді її гарні стосунки з Трампом могли б стати нашою перевагою.

Чи може Мелоні повторити "феномен Ангели Меркель

Джорджа Мелоні, фото Getty Images

На запитання, чи могла б вона з часом стати такою авторитетною в Європі та світі, як Ангела Меркель, Якубін відповів: "Насправді є велика різниця між самою ситуацією в Європі за часів Ангели Меркель, яка, до речі, також представляла консервативну партію, і фігурою Мелоні зараз. Різниця полягає в тому, що тоді Європа видавалася стабільною, не було таких геополітичних викликів, як зараз. Так, тоді ми втратили певні території, але великої війни не було, і загроза великої війни в інших країнах також видавалася меншою. Епоха Меркель була більш стабільною для Європи.

Між Мелоні та Меркель ще є така різниця, що вони все ж таки представляють різні типи консерватизму. Тобто Меркель представляла центристський консерватизм, а Мелоні, я б сказав, "емоційний консерватизм". Можливо, це відображає специфіку політичної культури Італії, на відміну від Німеччини", — підсумовує Якубін.

За словами політтехнолога, Мелоні може зіграти роль лідера для представників консервативної хвилі, яка охопила частину Європи, але вона може бути європейсько-скептичною. "Я маю на увазі, ту саму Угорщину, Словаччину, можливо, окремі представники в країнах Балтії, з ними координувати співпрацю. До речі, Європейський Союз будувався з огляду на те, що є економіки Франції та Німеччини, і вони задають темп. А Італія була всього лиш третьою економікою. Можливо, зараз розбивається цей стереотип, про Італію як третю країну, і наші контакти могли б в цьому допомогти".

Таким чином, можна зробити висновки, що за останні роки Джорджа Мелоні перетворилася на ключову фігуру сучасної європейської політики, і стала головною співрозмовницею Дональда Трампа від ЄС. Для України це може відкрити можливість використати "італійський канал" для посилення підтримки з боку США, особливо в питаннях постачання озброєнь та формування позитивного образу України в очах американської адміністрації. Експерти наголошують, що Україні слід активніше розвивати двосторонні відносини з Італією і пропонувати конкретні економічні проєкти та можливості участі в повоєнній відбудові і не тільки.

Раніше "Телеграф" писав, що Мелоні розкритикувала "нове перемир'я" Путіна і висунула свою пропозицію.