Не виросте і те, і інше: що категорично не можна садити біля полуниці

При посадці полуниці важливо враховувати її "друзів" і "ворогів" по грядці

Підвищити врожайність рослин і захистити їх від шкідників можна не тільки за допомогою грамотного догляду та добрив, але й посадивши поряд з рослинами-компаньйонами. Проте неправильно підібрані сусіди на грядці можуть, навпаки, знизити врожай.

Переваги посадки поряд з полуницею певних культур можуть включати поліпшення смаку ягоди або підвищення її стійкості до шкідників, таких як слимаки, пише Homes and Gardens. Однак є ще одні рослини, сусідство яких може угробити взаємний урожай. Пропонуємо невеликий список тих культур, з ким полуниці по дорозі, а з ким — краще тримати дистанцію.

Поруч з чим можна садити полуницю

Хорошими сусідами для полуниці серед овочевих культур вважаються боби, горох, моркву, редис та редьку. Бобові збагачують ґрунт азотом, що сприятливо позначається на зростанні ягідних кущів. Також корисно садити поруч цибулю, часник, петрушку та шавлію – їх різкий аромат відлякує шкідників. А тюльпани та іриси, висаджені між рядами полуниці, сприяють більш активному плодоношенню.

Цибуля полуниці не пара. Фото: freepik

Що не можна садити біля полуниці

Рослини з сімейства капустяних, такі як броколі, білокачанна та цвітна капуста, можуть конкурувати з солодкою полуницею за поживні речовини у ґрунті. Культури з сімейства пасльонових — картопля, помідори та баклажани — здатні передавати полуниці грибкові інфекції. Соняшники та топінамбур теж не підійдуть для сусідства з полуницею: вони затіняють грядки та заважають ягоді отримувати достатньо сонячного світла.

Нагадаємо, що на городі важливе грамотне сусідство різних рослин. Раніше "Телеграф" писав, що не можна садити біля картоплі, моркви, перцю та інших овочів.