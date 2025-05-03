Можуть залишити лише голі гілки: як врятувати кущі смородини від навали шкідників

Важливо вчасно вжити заходів, щоб урятувати рослини

Велику загрозу для городу та саду становлять шкідники, які атакують рослини та можуть позбавити щедрого врожаю. Особливо страждають кущі смородини, тому що комахи об’їдають листя, тим самим послаблюючи рослину та заважаючи формуванню ягід.

Але проблему можна вирішити, якщо вчасно вжити заходів. Поради щодо порятунку кущів смородини підказали користувачі на сторінці Facebook-спільноти "Сад. Місто. Теплиця".

Чим обприскати кущі смородини від шкідників

Одна з користувачів розповіла, що її смородину атакували сірі жучки й запитала поради, як врятувати кущі. У коментарях написали, що, швидше за все, листя ягід почало об’їдати листокрутка кривовуса смородинова або один із пильщиків, оскільки його личинки сірого або зеленувато-сірого кольору. І такі шкідники справді можуть залишити від куща лише голі гілки.

Деякі користувачі порекомендували зібрати жучків вручну або змити їх механічно водою, а також можна обприскати кущі "Актофітом" — біологічним інсектицидом, який ефективний і безпечний для рослин.

Також була рекомендація використовувати для обприскування смородини метронідазол – протимікробний та протипротозойний препарат. Його потрібно розводити у пропорції 1 таблетка на 1 літр води. Але деякі наголосили, що науково його ефективність у боротьбі зі шкідниками не підтверджена, тому використовувати такий метод треба обережно.

Як врятувати смородину від шкідників, Фото: Freepik

Ще є народний засіб, як боротися зі шкідниками, що атакували смородину. Достатньо взяти 100 г золи й додати в 1 літр води, дати розчину постояти 2-3 дні, процідити, додати ще 3 літри води й обробити їм кущі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати своїми руками добрива для помідорів. З цим підживленням урожай збиратимете відрами.