Могут оставить лишь голые ветки: как спасти кусты смородины от нашествия вредителей

Важно вовремя принять меры, чтобы спасти растения

Большую угрозу для огорода и сада представляют вредители, которые атакуют растения и могут лишить щедрого урожая. Особенно страдают кусты смородины, потому что насекомые объедают листья, тем самым ослабляя растение и мешая формированию ягод.

Но проблему можно решить, если вовремя принять меры. Советы по спасению кустов смородины подсказали пользователи на странице Facebook-сообщества "Сад. Город. Теплица".

Чем опрыскать кусты смородины от вредителей

Одна из пользовательниц рассказала, что ее смородину атаковали серые жучки и спросила совета, как спасти кусты. В комментариях написали, что, скорее всего, листья ягод начала объедать листокрутка кривовуса смородинова или же один из пильщиков, поскольку его личинки серого или зеленовато-серого цвета. И такие вредители действительно могут оставить от куста лишь голые ветки.

Некоторые пользователи порекомендовали собрать жучков вручную или же смыть их механически водой, а также можно обрыскать кусты "Актофитом" — биологическим инсектицидом, который эффективный и безопасный для растений.

Также была рекомендация использовать для опрыскивания смородины метронидазол — противомикробный и противопротозойный препарат. Его нужно разводить в пропорции 1 таблетка на 1 литр воды. Но некоторые отметили, что научно его эффективность в борьбе с вредителями не подтверждена, поэтому использовать такой метод надо осторожно.

Как спасти смородину от вредителей, Фото: Freepik

Еще есть народное средство, как бороться с вредителями, атаковавшими смородину. Достаточно взять 100 грамм золы и добавить в 1 литр воды, дать раствору постоять 2-3 дня, процедить, добавить еще 3 литра воды и обработать им кусты.

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