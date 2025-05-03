Неприятный запах быстро исчезнет: просто положите в холодильник это аптечное средство

Неприятный запах может быть вызван разными причинами

Хозяйки во время уборки часто используют проверенные лайфхаки. Один из них можно использовать, чтобы быстро и эффективно избавиться в холодильнике от неприятных запахов. При этом, деньги не дорогие средства тратить необязательно.

Убрать из холодильника неприятный запах, которые может появиться там из-за испорченных продуктов, пролитой жидкости или неправильном хранении пищи, достаточно легко. В материале BHG рассказали, что для этого потребуется дешевое аптечное средство.

Как убрать неприятный запах из холодильника

Природным поглотителем запаха является активированный уголь, пластинка которого в аптеках стоит до 6-7 гривен. Это средство имеет маленькие поры, которые "захватывают" молекулы запахов они оседают на поверхности и остаются внутри угля. То есть, он впитывает их в себя как губка.

Как убрать неприятный запах из холодильника, Фото: Freepik

Достаточно измельчить таблетки (10-20 штук), положить в открытую емкость и поставить внутрь холодильника. Когда запах исчезнет, просто уберите уголек и повторяйте процедуру каждый раз, когда будет возникать такая потребность. Этот метод совершенно безопасный.

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