Не робіть цього 8 травня, щоб не втратити щастя: що це за день
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Як у свято Іоанна Богослова не втратити щастя та удачу
Цього четверга у світі та в Україні відзначають закінчення Другої світової війни. Також 8 травня християни східного обряду вшановують пам’ять одного з 12 апостолів — Іоанна Богослова (21 травня за старим стилем). Образ святого – автора п’яти книг Нового Завіту – зустрічається практично у всіх православних храмах.
У день пам’яті Іоанна Богослова, який є одним із найбільш шанованих учнів Ісуса Христа, віряни відвідують церкву, щоб сповідатися та помолитися. Адже Богослов у своїх проповідях надавав духовним практикам особливого значення. Завдяки місіонерській діяльності апостола багато хто прийняв християнську віру.
Традиції та прикмети 8 травня
У народі 8 травня відзначається свято "Іван Довгий". Цього дня споконвіку вставали із першою зорею і працювали до самого заходу сонця. Господині пекли пироги з пшеничного борошна і щедро пригощали ними сусідів та простих перехожих.
- Хмари зібралися у велику купу – на погану погоду.
- Дощ – негода протримається ще два тижні.
- Веселка вранці – до дощової погоди, увечері – до сухої та ясної погоди.
Що не можна робити 8 травня
- Ледарювати — до труднощів у кар’єрі.
- Прати речі і гладити їх — одяг швидко прийде в непридатність.
- Пліткувати і обманювати — можна втратити щастя.
- Займатися ремонтом та генеральним прибиранням — можна накликати лихо.
- Ворожити та проводити сеанси магії — прийдуть нещастя.
Свята та інші події 8 травня
- День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
- Європейський День Перемоги (Victory in Europe Day)
- Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
- День народження "Кока-Коли"
- Всесвітній день віслюка
У кого іменини 8 травня
Сьогодні іменини святкують Арсеній, Пімен, Адріан та Іван.
Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.