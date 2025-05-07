Не делайте этого 8 мая, чтобы не потерять счастье: что это за день

Как в праздник Иоанна Богослова не потерять счастье и удачу

В этот четверг в мире и в Украине отмечают окончание Второй мировой войны. Также 8 мая христиане восточного обряда чтят память одного из 12 апостолов — Иоанна Богослова (21 мая по старому стилю). Образ святого — автора пяти книг Нового Завета — встречается практически во всех православных храмах.

В день памяти Иоанна Богослова, который является одним из наиболее почитаемых учеников Иисуса Христа, верующие посещают церковь, чтобы исповедаться и помолиться. Ведь Богослов в своих проповедях придавал духовным практикам особое значение. Благодаря миссионерской деятельности апостола многие приняли христианскую веру.

Традиции и приметы 8 мая

В народе 8 мая отмечается праздник "Иван Долгий". В этот день испокон веков вставали с первой зарей и трудились до самого заката. Хозяйки пекли пироги из пшеничной муки и щедро угощали ими соседей и простых прохожих.

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Облака собрались в большую кучу – к плохой погоде.

Дождь – непогода продержится еще две недели.

Радуга утром – к дождливой погоде, вечером – к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать 8 мая

Бездельничать — к трудностям в карьере.

Стирать вещи и гладить их — одежда быстро придет в негодность.

Сплетничать и обманывать — можно потерять счастье.

Заниматься ремонтом и генеральной уборкой — можно навлечь беду.

Гадать и проводить сеансы магии — придут несчастья.

Праздники и другие события 8 мая

День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Европейский День Победы (Victory in Europe Day)

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

День рождения "Кока-Колы"

Всемирный день осла

У кого именины 8 мая

Сегодня именины празднуют Арсений, Пимен, Адриан и Иван.

Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.