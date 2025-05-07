"Бомбарділо параділо", Джолі, півень та інші: як українці тролять росіян за парад 9 травня (фото)

У мемах фігурує й Анджеліна Джолі

Поки в Росії панує напруга перед 9 травня, українці креативно реагують — мережею шириться хвиля мемів, що одночасно висміюють і деморалізують ворога. Цьогоріч "День перемоги" Кремля проходить у тіні страху, закритого неба й обмежень, а в українському інфопросторі це вже стало темою для іронії та сатири.

"Телеграф" публікує найбільш вдалі меми з соцмереж.

У TikTok набирає популярності тренд зі створенням тварин за допомогою ШІ під кумедні звуки. Одним із таких образів став "бомбарділо параділо" — варіація на вже відомого "бомбарділо крокоділо". Але нова форма — це вже саркастичний натяк на можливі атаки під час російського параду 9 травня.

Не менш смішним став мем, що зображує чоловіка, котрий рішуче "відфутболює" півня — алегорія на дії Латвії, Литви та Польщі. Саме ці країни заборонили проліт літакам із президентом Сербії та прем’єром Словаччини до Москви, символічно "викинувши" підтримку російської парадної дипломатії.

Інший влучний образ — карикатура, що висміює пафос і брехливість російського мілітаризму. На фоні зневіри фігурують фальшиві паради, бутафорна техніка й порожні гасла.

Ще один мем — про масові перебої з інтернетом у РФ. Він зображає "підтримку" з боку українців, які кажуть "ви тримайтесь", пародіюючи росіян.

Окрему хвилю сміху викликає зображення Голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка в ролі української розвідки саркастично запитує: "А ти мене пам'ятаєш?".

А цей жарт можна сприймати як іронічну реакцію на воєнні події, де удари дронів по військових об'єктах у Росії та на окупованих територіях зображуються як символічний передзвін майбутніх атак, що посилюють тривогу серед росіян.

Відтак, українська аудиторія використовує гумор як інструмент спротиву, знецінюючи культ "великої перемоги", на якому РФ десятиліттями будувала ідеологію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неочікувана "недуга" Олександра Вучича та Роберта Фіцо напередодні візиту до Москви викликала хвилю мемів у мережі.