Місце, де "народжується" Папа Римський. Як виглядає таємнича Кімната сліз у Ватикані

Символічне місце, де кардинал лишає позаду все своє для служіння церкві на новій посаді

У Ватикані триває другий день конклаву — намагаються обрати нового Папу Римського після смерті минулого понтифіка. Вибори відбуваються в Сикстинській капелі. Та процедура обрання та входження нового Папи в посаду відбувається за закритими дверима.

Після рішення конклаву, кардинал все ще морально не став Папою — це відбувається у так званій Кімнаті сліз. Вона знаходиться у Сикстинській капелі. До неї ведуть невеликі двері на стіні з фрескою Страшного суду.

Кімната сліз або ж Кімната плачу

Це невелика кімната зі склепінням та люнетами, на яких збереглися деякі фрагменти фресок. Зашторене вікно, червоний диван, дерев’яні меблі. І стійка з одягом. Саме тут новообрані понтифіки обирають одну з трьох білих сутан (вони різного розміру) та інші частини вбрання, лишаючи своє. Саме вона назавжди стане їхньою рясою і тим, що їх визначатиме. Це дуже символічний крок.

В кімнаті достатньо одягу різних розмірів

Кімната названа так на честь Григорія XIV, яки 5 грудня 1590 року пролив тут "сльози зворушення", адже саме тут Папа символічно приймає своє обрання. "У цьому місці він дізнається, що посада більша за людину", — кажуть у Ватикані. Новообраний кардинал там не сам — він заходить разом із церемоніймейстером, а звідти виходить у папському вбранні, розуміючи важливість своєї місії для церкви, католицтва та світу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед кардиналів, які можуть претендувати на посаду Папи — українець. Проте швидкого обрання чекати не варто. Призначені покійним Папою кардинали не знають один одного.