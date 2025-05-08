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Місце, де "народжується" Папа Римський. Як виглядає таємнича Кімната сліз у Ватикані

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Сикстинська капела із величною фрескою Страшного суду та непримітними дверима ліворуч, за якими кардинал перетворюється на Папу Новина оновлена 08 травня 2025, 12:55
Сикстинська капела із величною фрескою Страшного суду та непримітними дверима ліворуч, за якими кардинал перетворюється на Папу

Символічне місце, де кардинал лишає позаду все своє для служіння церкві на новій посаді

У Ватикані триває другий день конклаву — намагаються обрати нового Папу Римського після смерті минулого понтифіка. Вибори відбуваються в Сикстинській капелі. Та процедура обрання та входження нового Папи в посаду відбувається за закритими дверима.

Після рішення конклаву, кардинал все ще морально не став Папою — це відбувається у так званій Кімнаті сліз. Вона знаходиться у Сикстинській капелі. До неї ведуть невеликі двері на стіні з фрескою Страшного суду.

Кімната сліз в Сикстинській капелі
Кімната сліз або ж Кімната плачу

Це невелика кімната зі склепінням та люнетами, на яких збереглися деякі фрагменти фресок. Зашторене вікно, червоний диван, дерев’яні меблі. І стійка з одягом. Саме тут новообрані понтифіки обирають одну з трьох білих сутан (вони різного розміру) та інші частини вбрання, лишаючи своє. Саме вона назавжди стане їхньою рясою і тим, що їх визначатиме. Це дуже символічний крок.

Одяг для Папи
В кімнаті достатньо одягу різних розмірів

Кімната названа так на честь Григорія XIV, яки 5 грудня 1590 року пролив тут "сльози зворушення", адже саме тут Папа символічно приймає своє обрання. "У цьому місці він дізнається, що посада більша за людину", — кажуть у Ватикані. Новообраний кардинал там не сам — він заходить разом із церемоніймейстером, а звідти виходить у папському вбранні, розуміючи важливість своєї місії для церкви, католицтва та світу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед кардиналів, які можуть претендувати на посаду Папи — українець. Проте швидкого обрання чекати не варто. Призначені покійним Папою кардинали не знають один одного.

Теги:
#Папа Римський #Сикстинська капела #Конклав