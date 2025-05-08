Навіщо Католицькій церкві потрібен Папа Римський і які його обов'язки

У Папи є власний штат черниць та камердинер

У Ватикані вже другий день обирають нового Папу Римського, але в декого і досі є питання: навіщо Папа католицькій церкві та чим він займається.

Як зазначає BBC News, у католицькому християнстві Папа Римський одна з головних постатей церкви. І відповідь на питання його значущості криється у Біблії.

Зазначається, що у священному письмі Ісус називає свого учня Симона Петром, що означає "скеля". Таким чином він показу завдання, яке він має виконувати.

"І кажу я тобі, що ти — скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою" (від Матвія 16:18).

З цього випливає, що католики вважають Папу наступником святого Петра. Тобто він лідер і найважливіша частина католицької церкви.

"Він слугує орієнтиром для католиків і підказує, як долати життєві дилеми — великі й малі. Він також допомагає молодшим церковним лідерам зрозуміти, в якому напрямку вести свої громади", — йдеться у матеріалі.

До того ж вшанування католиками Папи можна помітити по натовпах людей, які з'їжджаються з усього світу, аби почути як понтифік проводить месу на площі святого Петра.

Що саме робить Папа Римський

Папа Римський — духовний лідер понад 1,4 мільярда католиків у всьому світі. Його вважають наступником святого Петра. У християнстві Ісус — син Божий, а святий Петро — одним з 12 апостолів. Саме тому католики вірять, що Папа безпосередньо пов'язаний з Ісусом.

Після обрання Папи, конклав проголошує на балконі собору святого Петра відомі слова: "Habemus Papam!" (У нас є Папа! — ред.). Після цього новий понтифік виходить на балкон і вимовляє своє перше благословення.

На великі релігійні свята чи інші дати Папа Римський на цьому балконі проводить благословення, а у соборі святого Петра веде богослужіння. У понтифіка є особистий штат черниць, що ведуть його господарство, готують і прибирають, може також мати особистого камердинера. До того ж у Папи є ціла команда людей, які пишуть промови тощо.

"Раз на п'ять років понтифік має зустрітися із більш ніж 5000 єпископів з усього світу. Це приблизно 1000 на рік або 20 на тиждень. У наші дні частиною обов'язків Папи стали закордонні поїздки", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки насправді заробляють Папа Римський і кардинали Ватикану.