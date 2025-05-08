Место, где "рождается" Папа Римский. Как выглядит таинственная Комната слез в Ватикане

Символическое место, где кардинал оставляет позади все свое для служения церкви на новой должности

В Ватикане продолжается второй день конклава — пытаются избрать нового Папу Римского после смерти прошлого понтифика. Выборы проходят в Сикстинской капелле. Эта процедура избрания и вхождения нового Папы в должность происходит за закрытыми дверями.

После решения конклава кардинал все еще морально не стал Папой — это происходит в так называемой Комнате слез. Она находится в Сикстинской капелле. К ней ведет небольшая дверь на стене с фреской Страшного суда.

Комната слез или Комната плачу

Это небольшая комната со сводом и люнетами, где сохранились некоторые фрагменты фресок. Зашторенное окно, красный диван, деревянная мебель. И стойка с одеждой. Именно здесь новоизбранные понтифики выбирают одну из трех белых сутан (они разного размера) и другие части наряда, оставляя свой. Именно она навсегда станет их рясой и тем, что будет их определять. Это очень символический шаг.

В комнате достаточно одежды разных размеров

Комната названа так в честь Григория XIV, который 5 декабря 1590 пролил здесь "слезы умиления", ведь именно здесь Папа символически принимает свое избрание. "В этом месте он узнает, что должность больше человека", — говорят в Ватикане. Новоизбранный кардинал там не сам — он заходит вместе с церемониймейстером, а оттуда выходит в папском облачении, понимая важность своей миссии для церкви, католичества и мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди кардиналов, которые могут претендовать на должность Папы — украинец. Однако скорого избрания ждать не стоит. Назначенные покойным Папой кардиналы не знают друг друга.