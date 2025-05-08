Другий день конклаву у Ватикані. Усі подробиці обрання нового Папи Римського (онлайн-трансляція)

Якщо конклав обере нового Папу, над Ватиканом здійметься стовп білого диму

У Ватикані 8 травня почався другий день виборів нового Папи Римського. Перше голосування має відбутись об 11:30 за київським часом.

"Телеграф" слідкуватиме за подіями у Ватикані у реальному часі. Зауважимо, що конклав обирає нового Папу шляхом таємного голосування.

11:30 білий дим не пішов з димаря. Конклав не обрав нового Папу у першому голосуванні.

7:30 розпочався сніданок кардиналів конклаву перед Месою. На 8 травня заплановані чотири голосування — два зранку та два ввечері.

Об 11:30 має відбутись перше голосування, о 13:00 — друге. Далі запланований обід у кардиналів і ще два голосування о 18:30 та 20:00 відповідно.

Зауважимо, що дим над Ватиканом з'явиться лише тоді, коли оберуть нового Папу і це може статись не з першого голосування. Кардинали голосують таємно і перемагає кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів. Однак це відбувається не одразу. 8 травня білий дим може з'явитись наприкінці другого та четвертого голосування, якщо Папу оберуть.

Якщо ж протягом дня конклав Папу не обрав — з димаря йде чорний дим. Саме це відбулось і 7 травня. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

Нагадаємо, що черед 135 кардиналів, які голосуватимуть за нового Папу Римського, буде і українець Микола Бичок, який торік у грудні став наймолодшим кардиналом католицької церкви у віці 44 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і хто обиратиме нового Папу Римського.