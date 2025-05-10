Привітання з Днем матері 2025: барвисті листівки для рідної і близької людини

11 травня не забудьте побажати своїй мамі всього найкращого

В Україні День матері щорічно відзначається у другу неділю травня, цього року свято випало на 11 число. Це сімейне та зворушливе свято, коли ми висловлюємо подяку найдорожчим жінкам у нашому житті – нашим мамам. Саме вони дарують нам життя, виховують і оточують турботою та любов’ю.

Історія Дня матері сягає корінням на початок XX століття, коли в 1908 році американка Анна Джервіс запропонувала створити особливий день на честь матерів — на знак пам’яті про свою родительку, яка рано пішла із життя. Завдяки своїй ініціативі та підтримці державних інстанцій зусилля Анни увінчалися успіхом: у 1910 році День матері вперше відзначили у штаті Вірджинія. Поступово ця традиція поширилася по всій країні, а згодом і по світу.

Цього дня заведено вітати мам, дарувати їм квіти, подарунки. День матері — чудова нагода сказати теплі слова та подякувати найріднішим людям. "Телеграф" підготував для вас зворушливі та барвисті листівки і картинки з душевними побажаннями. Виберіть одну і порадуйте свою маму, відправивши їй у соціальній мережі або месенджері.

З Днем матері 2025: листівки та картинки

Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.