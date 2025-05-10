Поздравления с Днем матери 2025: красочные открытки для родного и близкого человека

11 мая не забудьте пожелать своей маме всего самого наилучшего

В Украине День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая, в этом году праздник выпал на 11 число. Это семейный и трогательный праздник, когда мы выражаем благодарность самым дорогим женщинам в нашей жизни — нашим мамам. Именно они дарят нам жизнь, воспитывают и окружают заботой и любовью.

История Дня матери уходит корнями в начало XX века, когда в 1908 году американка Анна Джервис предложила создать особый день в честь матерей — в знак памяти о своей рано ушедшей родительнице. Благодаря своей инициативе и поддержке государственных инстанций усилия Анны увенчались успехом: в 1910 году День матери впервые отметили в штате Вирджиния. Постепенно эта традиция распространилась по всей стране, а затем и по миру.

В этот день принято поздравлять мам, дарить им цветы, подарки. День матери — прекрасный повод сказать теплые слова и поблагодарить самых родных людей. "Телеграф" подготовил для вас трогательные и красочные открытки и картинки с душевными пожеланиями. Выберите одну и порадуйте свою маму, отправив ей в социальной сети или мессенджере.

С Днем матери 2025: открытки и картинки

Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.