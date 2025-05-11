Дорадо — це WIN. "Сільпо" розвеселив плутаниною з рибою (фото)

Якого роду слово "дорадо" — чоловічого, жіночого чи середнього? Розбираємося разом

Плутанина з тим, до якого роду належить слово часто виникає в українській мові. Іноді взагалі виникають курйозні ситуації, коли поруч одразу і він, і вона. Так сталось із рибою "дорадо" у супермаркеті "Сільпо". На ціннику назва риби вказана в жіночому роді, а на самому холодильнику — в чоловічому.

"Гендерні дискусії" помітила редакторка NV Ольга Духніч. В коментарях вже дивуються, що незрозуміло, адже "дорадо він, а дорада вона" та кажуть, що проблема не поодинока.

Усюди дорадо, але різного роду

Коментаторів ситуація спонукала до гумору

Дорадо — одна з найпопулярніших риб серед українських споживачів. Його часто можна побачити в меню ресторанів, на прилавках супермаркетів і в рецептах. Окрім жіночого та чоловічого родів, їй також приписують середній — ймовірно, спираючись на літеру "о" в кінці.

Якого роду дорадо

Труднощі здебільшого виникають через те, що це слово іноземного походження і є невідмінюваним іменником. Загальне правило — назви тварин здебільшого належать до чоловічого роду (виключення — риба путасу, івасі та деякі інші). Тлумачний словник чітко вказує, що дорадо — чоловічого роду.

Раніше "Телеграф" розповідав, про цікавинку, яку помітили у "Сільпо" до Великодня. Надзвичайно велика паска, вагою 7 кілограмів коштувала більш ніж чверть мінімальної зарплати.