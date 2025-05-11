Дорадо – это WIN. "Сільпо" развеселил путаницей с рыбой (фото)

Какого рода слово "дорадо" — мужского, женского или среднего? Разбираемся вместе

Путаница с тем, к какому роду относится слово, часто возникает в украинском языке. Иногда вообще возникают курьезные ситуации, когда рядом сразу и он, и она. Так произошло с рыбой "дорадо" в супермаркете "Сільпо". На ценнике название рыбы указано в женском роде, а на самом холодильнике – в мужском.

"Гендерные дискуссии" заметила редактор NV Ольга Духнич. В комментариях уже удивляются, что непонятно, ведь "дорадо он, а дорада она" и говорят, что проблема не единичная.

Всюду дорадо, но разного рода

Комментаторов ситуация побудила к юмору

Дорадо – одна из самых популярных рыб среди украинских потребителей. Его часто можно увидеть в меню ресторанов, на прилавках супермаркетов и в рецептах. Кроме женского и мужского родов, ей также приписывают средний – вероятно, опираясь на букву "о" в конце.

Какого рода дорадо

Трудности в основном возникают из-за того, что это слово иностранного происхождения и является неотменимым существительным. Общее правило — названия животных в основном относятся к мужскому роду (исключение — рыба путаса, иваси и некоторые другие). Толковый словарь четко указывает, что дорадо — мужского рода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о необычном товаре, который заметили в "Сільпо" к Пасхе. Чрезвычайно большая паска, весом 7 килограммов стоила более четверти минимальной зарплаты.