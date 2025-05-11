З Днем матері! Яскраві листівки та зворушливі побажання для найріднішої людини

Нагадайте мамі, як сильно ви її любите і подякуйте за турботу

Сьогодні, 11 травня, в Україні та світі відзначається світле та добре свято — День матері. Його дата перехідна: щороку він випадає на другу неділю травня. У це свято заведено дякувати найріднішим жінкам за турботу, любов та підтримку.

Це свято — ще одна можливість наголосити на значущості материнської любові та тепла, які створюють атмосферу затишку та підтримки в сім’ї. Приділіть особливу увагу своїм мамам цього дня, скажіть слова подяки, подаруйте квіти та не поскупитеся на теплі слова.

"Телеграф" підготував з цього приводу добірку яскравих листівок та побажань своїми словами, які можна надіслати у будь-якому месенджері. Нагадайте мамам про свою любов!

З Днем матері 2025

Матусю, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Дякую тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, ласкава, мила, мудра матуся і найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!

Як привітати з Днем матері 11 травня

Матусю моя золота, вітаю тебе зі святом! Дякую тобі та Богу за те, що ти в мене є — найкраща, найласкавіша мама у світі. Будь щаслива, живи довгі роки та ніколи не хворій. Люблю тебе, моя рідна!

Красиві вітання з Днем матері

З Днем матері! Бажаю душевного тепла, величезного щастя і гармонії. Матусю, ти у мене найкраща на світі! Завжди залишайся такою ж променистою, доброю, ніжною і красивою.

Побажання своїми словами до Дня матері

Сьогодні День матері, і тому всі привітання і теплі слова — тільки для тебе. Спасибі тобі, матусю, за життя, подароване мені, за терпіння, з яким ти ростила мене і виховувала, за те, що допомогла стати тим, хто я є зараз!

Листівки та привітання до Дня матері 2025

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