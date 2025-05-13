Ягоди будуть великі та солодкі: чим удобрити малину в травні і як правильно це зробити

Малині під час цвітіння потрібне гарне удобрення, щоб ягоди були великі та солодкі

Малина — улюблена ягода багатьох і невибаглива у вирощуванні. Однак і вона вимагає турботи та догляду, а ще удобрення. Особливо актуально підживити малину буде у травні, коли вона почне цвісти. Хороше удобрення та ретельний полив зроблять плоди великими, соковитими та смачними.

"Телеграф" розповість, чим і як правильно удобрювати малину у травні, щоб вона дала щедрий урожай.

Чим удобрити малину під час цвітіння?

Ідеальний момент для підживлення кущів малини – це час, коли вона починає цвісти, пише Express. Якщо не внести добриво, то рослина не буде розвивати великі соковиті ягоди, а ви отримаєте дрібні та кислі, які швидко зів’януть.

А щоб плоди були великі, соковиті та солодкі на смак, потрібно щедро підгодувати кущі малини великою кількістю компосту, як тільки з’являться перші квіти. Дуже важливо вносити компост під кожен кущ таким чином, щоб він не зачіпав стебла. Таке органічне мульчування насичує рослину корисними речовинами та захищає її від хвороб та посухи. А плоди потім будуть великі та соковиті.

Після мульчування рясно полийте грядку з малиною водою, щоб компост змішався із ґрунтом. Таким чином, поживні речовини повільно проникатимуть в ґрунт і наповнюватимуть кореневу систему кущів.

Також у період цвітіння малина потребує калію. Щоб підживити кущі, використовуйте калійні добрива для томатів. Вони точно підуть на користь вашій грядці з малиною.

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