Ягоды будут большие и сладкие: чем удобрить малину в мае и как правильно это сделать

Малине во время цветения нужно хорошее удобрение, чтобы ягоды были большие и сладкие

Малина — любимая ягода многих и неприхотливая в выращивании. Однако и она требует заботы и ухода, а еще удобрения. Особенно актуально подживить малину будет в мае, когда она начнет цвести. Хорошее удобрение и тщательный полив сделают плоды большими, сочными и вкусными.

"Телеграф" расскажет, чем и как правильно удобрять малину в мае, чтобы она дала хороший урожай.

Чем удобрить малину во время цветения?

Идеальный момент для удобрения кустов малины — это время, когда она начинает цвести, пишет Express. Если не внести подкормку, то растение не будет развивать большие сочные ягоды, а вы получите мелкие и кислые, которые быстро увянут.

А чтобы плоды были крупные, сочные и сладкие на вкус, нужно щедро подкормить кусты малины большим количеством компоста, как только появятся первые цветы. Очень важно вносить компост под каждый куст таким образом, чтобы он не задевал стебли. Такое органическое мульчирование напитает растение полезными веществами и защитит его от болезней и засухи. А плоды потом будут большие и сочные.

После мульчирования обильно полейте грядку с малиной водой, чтобы компост смешался с почвой. Таким образом питательные вещества будут медленно проникать в грунт и напитывать корневую систему кустов.

Также в период цветения малина требует калия. Чтобы подживить кусты используйте калийные удобрения для томатов. Они точно пойдут на пользу вашей грядке с малиной.

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