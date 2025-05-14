Вредители забудут дорогу на ваш огород: что посадить на грядке с рассадой помидоров

Это растение отпугнет вредителей от ваших помидоров

Выращивание домашних помидоров — дело сложное и кропотливое, однако они могут порадовать хорошим урожаем. Высаживать рассаду помидоров можно будет, когда окончательно потеплеет, а при посадке нужно учитывать огородное соседство. Одно растение может стать хорошим компаньоном для томатов.

"Телеграф" расскажет, что нужно посадить рядом с помидорами, чтобы отпугнуть от них вредителей.

Что посадить рядом с томатами?

Помидоры любят тепло, поэтому сажать их стоит на плодородной дренированной почве с солнечной стороны участка. А после посадки рассады и тщательного полива, нужно посадить на грядке рядом с ними бархатцы, пишет Express. Эти цветы не только красивые и ароматные, но и станут хорошими соседями для томатов.

Дело в том, что сильный запах бархатцев помогает отпугивать с огорода вредителей, таких как томатные черви, тлю и белокрылка. Также на ваш огород забудут дорогу зайцы, кролики и даже кошки, которые могут повредить урожай помидоров.

Дело в том, что бархатцы во время цветения выделяют газообразное химическое вещество под названием лимонен, которое является основным компонентом масла цитрусовой кожуры. Оно имеет сильный запах и за счет этого отпугивает распространенных вредителей, тем самым защищая помидоры и другие культуры на участке.

Высаживать бархатцы на грядке можно и с рассады, из семян, они отлично растут и не требуют особого ухода. Эти цветы не только порадуют глаз и пригодятся на букет, но и станут надежной защитой от вредителей на огороде.

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