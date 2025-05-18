У lifecell пропонують особистого "Шпіоніро-голубіро": що входить у нову послугу

За 28 днів послуги попросять менше 100 гривень

Мобільний оператор lifecell запроваджує нову платну послугу. Вона сподобається всім любителям анонімності.

Про це повідомляється на офіційній сторінці оператора у Facebook. Нова можливість для користувачів була проілюстрована героєм популярного мема "Шпіоіро голубіро".

"Ваш голос, як тінь у сутінках.​ Ви не звичайний абонент. Ви — таємниця.", — йдеться у повідомленні.

У чому суть послуги

Нова послуга lifecell дозволяє здійснювати дзвінки в режимі інкогніто. Ваш номер не визначатиметься і не відображатиметься на телефоні співрозмовника.

Ціна

За 28 днів анонімних дзвінків оператор попросить 80 гривень.

Як активувати

Активація кодом *123# у категорії Upravlinnya rahunkom.

Важливо: під час дзвінків абонентам інших мереж послуга може бути недоступною.

"Послуга "Заборона визначення номера" — це ваш особистий шпіоніро голубіро!", — пишуть у Life.

Для довідки: "Шпіоніро голубіро" — це герой нового вірусного тренду в TikTok. Він заснований на brainrot гуморі, який передбачає абсурдність та нелогічність, і бере початок від українця, який вигадав фрази, використовуючи ШІ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новація від мобільного оператора lifecell викликала хвилю критики в абонентів.

Також "Телеграф" повідомляв, що "Київстар" звинуватили у суттєвому погіршенні якості всіх послуг. Користувачі повідомляють про проблеми з мобільним зв’язком, Інтернетом та домашнім Wi-Fi.