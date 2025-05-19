Пережило розпад СРСР: в Україні продають радянське вино з чималим віком витримки (фото)

Унікальні вінтажні речі радянської епохи досі можна знайти на онлайн-аукціонах в Україні. Один із таких лотів — легендарне вино "Чорний доктор" урожаю 1963 року, вироблене на підприємстві "Масандра".

Відповідне оголошення опубліковане на торгівельному майданчику, де ціна стартує з 9 999 грн. За описом продавця, пляшка не розкривалась із 60-х років і збереглася в первісному вигляді — заводська упаковка, скляна тара без реставрацій, із незначним нальотом вина на внутрішній стороні горла.

На етикетці зазначено: "50 років Жовтня 1917–1967", що свідчить про присвяченість партії до ювілейної дати. Вміст алкоголю — 16%, цукру — також 16%.

Вино належить до культових марок кримського виробництва, знаних своєю витримкою та колекційною цінністю. Як стверджує продавець, пляшка зберігається у Львові, проте можлива доставка по Україні й за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві виставили на продаж автентичний радянський вертоліт Мі-2. Літальний апарат був виготовлений у 1984 році.