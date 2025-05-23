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Категорично не робіть цього 23 травня, щоб не було невдачі у грошах

Автор
Тетяна Кармазіна
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Яке сьогодні свято — Михайлів день
Яке сьогодні свято — Михайлів день. Фото freepik/Телеграф

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна міняти роботу та займатися ремонтом

Цієї п’ятниці, 23 травня, християни східного обряду в Україні згадують святителя Михайла Сповідника, єпископа Синадського. Раніше святого вшановували 5 червня, але з переходом на новоюліанський церковний календар дата святкування перемістилася.

Преподобний Михайло жив на межі VIII–IX століть. Він прийняв чернецтво в одному з монастирів на узбережжі Чорного моря, а потім був висвячений на єпископа Синадського. Він мужньо виступав проти іконоборчої єресі та імператора-іконоборця Лева Вірменина.

За свої діяння святителя відправили в ув’язнення в місто Евдокіада, де той помер близько 821 року. Голова Михайла нині зберігається у Лаврі святого Афанасія на Афоні, а частина його мощей – в Іверському монастирі.

У народі 23 травня названо Михайловим днем, який особливо вдало підходить для роботи на городі. За народними повір’ями, перед початком посіву в землю треба закопати яєчну шкаралупу. Наші пращури вважали, що це принесе багатий урожай.

дівчина на городі
Фото: freepik

Що не можна робити 23 травня

  • Переїжджати на нове місце, міняти місце роботи — до невдачі у професії та грошах.
  • Ремонтувати, підшивати, підклеювати одяг та взуття – речі недовго прослужать.
  • Відмовляти у допомозі — самим можна опинитися на місці нужденних.

Народні прикмети 23 травня

  • День сонячний, теплий і без опадів – узимку буде багато хуртовин.
  • Жуки літають — на сонячний день.
  • Вранці сильно пахне трава – на дощ.
  • Рано-вранці стоїть задуха — до дощу.

Хто має іменини 23 травня

Сьогодні іменини святкують Михайло, Дмитро, Петро, Іван, Василь, Костянтин, Геннадій, Євфросина та Яків.

Свята та події 23 травня

  • День героїв в Україні
  • День створення морської піхоти в Україні
  • Всесвітній день спортивної боротьби
  • Міжнародний день викорінення акушерських нориць
  • Всесвітній день хвороби Крона та виразкового коліту
  • Всесвітній день черепах
  • День ірисок

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини