Категорично не робіть цього 23 травня, щоб не було невдачі у грошах

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна міняти роботу та займатися ремонтом

Цієї п’ятниці, 23 травня, християни східного обряду в Україні згадують святителя Михайла Сповідника, єпископа Синадського. Раніше святого вшановували 5 червня, але з переходом на новоюліанський церковний календар дата святкування перемістилася.

Преподобний Михайло жив на межі VIII–IX століть. Він прийняв чернецтво в одному з монастирів на узбережжі Чорного моря, а потім був висвячений на єпископа Синадського. Він мужньо виступав проти іконоборчої єресі та імператора-іконоборця Лева Вірменина.

За свої діяння святителя відправили в ув’язнення в місто Евдокіада, де той помер близько 821 року. Голова Михайла нині зберігається у Лаврі святого Афанасія на Афоні, а частина його мощей – в Іверському монастирі.

У народі 23 травня названо Михайловим днем, який особливо вдало підходить для роботи на городі. За народними повір’ями, перед початком посіву в землю треба закопати яєчну шкаралупу. Наші пращури вважали, що це принесе багатий урожай.

Фото: freepik

Що не можна робити 23 травня

Переїжджати на нове місце, міняти місце роботи — до невдачі у професії та грошах.

Ремонтувати, підшивати, підклеювати одяг та взуття – речі недовго прослужать.

Відмовляти у допомозі — самим можна опинитися на місці нужденних.

Народні прикмети 23 травня

День сонячний, теплий і без опадів – узимку буде багато хуртовин.

Жуки літають — на сонячний день.

Вранці сильно пахне трава – на дощ.

Рано-вранці стоїть задуха — до дощу.

Хто має іменини 23 травня

Сьогодні іменини святкують Михайло, Дмитро, Петро, Іван, Василь, Костянтин, Геннадій, Євфросина та Яків.

Свята та події 23 травня

День героїв в Україні

День створення морської піхоти в Україні

Всесвітній день спортивної боротьби

Міжнародний день викорінення акушерських нориць

Всесвітній день хвороби Крона та виразкового коліту

Всесвітній день черепах

День ірисок

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.