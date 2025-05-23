Категорично не робіть цього 23 травня, щоб не було невдачі у грошах
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Дізнайтеся, чому сьогодні не можна міняти роботу та займатися ремонтом
Цієї п’ятниці, 23 травня, християни східного обряду в Україні згадують святителя Михайла Сповідника, єпископа Синадського. Раніше святого вшановували 5 червня, але з переходом на новоюліанський церковний календар дата святкування перемістилася.
Преподобний Михайло жив на межі VIII–IX століть. Він прийняв чернецтво в одному з монастирів на узбережжі Чорного моря, а потім був висвячений на єпископа Синадського. Він мужньо виступав проти іконоборчої єресі та імператора-іконоборця Лева Вірменина.
За свої діяння святителя відправили в ув’язнення в місто Евдокіада, де той помер близько 821 року. Голова Михайла нині зберігається у Лаврі святого Афанасія на Афоні, а частина його мощей – в Іверському монастирі.
У народі 23 травня названо Михайловим днем, який особливо вдало підходить для роботи на городі. За народними повір’ями, перед початком посіву в землю треба закопати яєчну шкаралупу. Наші пращури вважали, що це принесе багатий урожай.
Що не можна робити 23 травня
- Переїжджати на нове місце, міняти місце роботи — до невдачі у професії та грошах.
- Ремонтувати, підшивати, підклеювати одяг та взуття – речі недовго прослужать.
- Відмовляти у допомозі — самим можна опинитися на місці нужденних.
Народні прикмети 23 травня
- День сонячний, теплий і без опадів – узимку буде багато хуртовин.
- Жуки літають — на сонячний день.
- Вранці сильно пахне трава – на дощ.
- Рано-вранці стоїть задуха — до дощу.
Хто має іменини 23 травня
Сьогодні іменини святкують Михайло, Дмитро, Петро, Іван, Василь, Костянтин, Геннадій, Євфросина та Яків.
Свята та події 23 травня
- День героїв в Україні
- День створення морської піхоти в Україні
- Всесвітній день спортивної боротьби
- Міжнародний день викорінення акушерських нориць
- Всесвітній день хвороби Крона та виразкового коліту
- Всесвітній день черепах
- День ірисок
Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.