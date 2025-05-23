Категорически не делайте этого 23 мая, чтобы не было неудачи в деньгах

Узнайте, почему сегодня нельзя менять работу и заниматься ремонтом

В эту пятницу, 23 мая, христиане восточного обряда в Украине вспоминают святителя Михаила Исповедника, епископа Синадского. Ранее святого чтили 5 июня, но с переходом на новоюлианский церковный календарь дата празднования переместилась.

Преподобный Михаил жил на рубеже VIII–IX веков. Он принял монашество в одном из монастырей на побережье Черного моря, а затем был рукоположен во епископа Синадского. Он мужественно выступал против иконоборческой ереси и императора-иконоборца Льва Армянина.

За свои деяния святителя отправили в заточение в город Евдокиада, где тот скончался около 821 года. Голова Михаила ныне хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, а часть его мощей — в Иверском монастыре.

В народе 23 мая названо Михайловым днем, который особенно удачно подходит для работы в огороде. По народным поверьям, перед началом посева в землю нужно закопать яичную скорлупу. Наши предки считали, что это принесет богатый урожай.

Фото: freepik

Что нельзя делать 23 мая

Переезжать на новое место, менять место работы — к неудаче в профессии и деньгах.

Ремонтировать, подшивать, подклеивать одежду и обувь — вещи недолго прослужат.

Отказывать в помощи — самим можно оказаться на месте нуждающихся.

Народные приметы 23 мая

День солнечный, теплый и без осадков — зимой будет много метелей.

Жуки летают — к солнечному дню.

Утром сильно пахнет трава — к дождю.

Рано утром стоит духота — к дождю.

У кого именины 23 мая

Сегодня именины празднуют Михаил, Дмитрий, Петр, Иван, Василий, Константин, Геннадий, Ефросина и Яков.

Праздники и события 23 мая

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День создания морской пехоты в Украине

Всемирный день спортивной борьбы

Международный день по искоренению акушерских свищей

Всемирный день болезни Крона и язвенного колита

Всемирный день черепах

День ирисок

Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще ряд праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.