Категорически не делайте этого 23 мая, чтобы не было неудачи в деньгах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему сегодня нельзя менять работу и заниматься ремонтом
В эту пятницу, 23 мая, христиане восточного обряда в Украине вспоминают святителя Михаила Исповедника, епископа Синадского. Ранее святого чтили 5 июня, но с переходом на новоюлианский церковный календарь дата празднования переместилась.
Преподобный Михаил жил на рубеже VIII–IX веков. Он принял монашество в одном из монастырей на побережье Черного моря, а затем был рукоположен во епископа Синадского. Он мужественно выступал против иконоборческой ереси и императора-иконоборца Льва Армянина.
За свои деяния святителя отправили в заточение в город Евдокиада, где тот скончался около 821 года. Голова Михаила ныне хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, а часть его мощей — в Иверском монастыре.
В народе 23 мая названо Михайловым днем, который особенно удачно подходит для работы в огороде. По народным поверьям, перед началом посева в землю нужно закопать яичную скорлупу. Наши предки считали, что это принесет богатый урожай.
Что нельзя делать 23 мая
- Переезжать на новое место, менять место работы — к неудаче в профессии и деньгах.
- Ремонтировать, подшивать, подклеивать одежду и обувь — вещи недолго прослужат.
- Отказывать в помощи — самим можно оказаться на месте нуждающихся.
Народные приметы 23 мая
- День солнечный, теплый и без осадков — зимой будет много метелей.
- Жуки летают — к солнечному дню.
- Утром сильно пахнет трава — к дождю.
- Рано утром стоит духота — к дождю.
У кого именины 23 мая
Сегодня именины празднуют Михаил, Дмитрий, Петр, Иван, Василий, Константин, Геннадий, Ефросина и Яков.
Праздники и события 23 мая
- День героев в Украине
- День создания морской пехоты в Украине
- Всемирный день спортивной борьбы
- Международный день по искоренению акушерских свищей
- Всемирный день болезни Крона и язвенного колита
- Всемирный день черепах
- День ирисок
Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще ряд праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.