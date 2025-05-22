США більше не вважають війну в Україні пріоритетом: Берлін остерігається найгіршого сценарію, – ЗМІ

Розмова з Путіним сильно вплинула на Трампа

Президент США Дональд Трамп більше не наполягає на негайному припиненні вогню в Україні й не підтримує ідею нових санкцій проти Росії. Це він повідомив європейським лідерам після своєї телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Цю інформацію передає видання BILD. За даними журналістів, в адміністрації Фрідріха Мерца та серед європейських союзників зростає тривога через зміну позиції США.

Аналітики відзначають: це свідчить про те, що для Вашингтона війна Росії проти України перестає бути пріоритетом, а підтримка Києва перекладається виключно на європейські плечі. Джерела видання не виключають, що Трамп може запропонувати Путіну навіть окрему економічну угоду – попри продовження бойових дій з боку РФ.

Старші аналітики, зокрема Клаудія Майор з German Marshall Fund та Пітер Раф з Hudson Institute, наголошують: США не оголосили про повну відмову від підтримки України, проте зменшення обсягів розвідданих, військової та економічної допомоги може суттєво змінити баланс на фронті.

"Позиція Трампа непередбачувана, і європейці не можуть покладатися на неї. Війна в Україні для США більше не в пріоритеті, і Європа залишається одна", – зауважила Клаудія Майор.

Як пише BILD, Кремль сприймає розмову Путіна з Трампом як дипломатичну перемогу, що дозволяє затягувати війну, водночас імітуючи готовність до миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський зазначив, що 30-денне перемир’я, до якого прагне Україна та яке є предметом переговорів, може нести серйозну загрозу. За його словами, у разі припинення вогню лінія фронту фактично перетвориться на кордон, що розділить країну.