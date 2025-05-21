Стало відомо, коли і де почнуться переговори щодо припинення вогню в Україні

Ватикан зберігає мовчання з приводу переговорів між Росією та Україною

Переговори щодо припинення вогню в Україні технічного рівня можуть пройти наступного тижня. Це може статись у Ватикані.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Yle. Він сказав, що посередників побільшало.

"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", — зазначив Стубб.

Він також розповів, що переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

На думку Стубба, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру.

Видання Reuters пише, що Ватикан зберігає мовчання з приводу переговорів між Росією та Україною, залишаючи їхні перспективи невизначеними. Попри те, що різні глави урядів, зокрема Італії, намагаються чинити тиск на Ватикан, щоб він долучився до мирних переговорів, там побоюються, що період переходу від одного папи до іншого може стати політизованим.

Один із чиновників, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Ватикан дотримується загальної політики відкритості для проведення переговорів щодо врегулювання будь-яких глобальних конфліктів, але обережно уникає надто активних дій, щоб не бути звинуваченим в упередженості до однієї зі сторін, що воюють.

Додамо, що наступні переговори між Україною та Росією можуть відбутися за участю представників ЄС та США. Однак дата їх проведення наразі невідома.

Як повідомлялося раніше, після розмови з Путіним Трамп зв’язався з європейськими лідерами та президентом України та поінформував їх про те, що не бачить сенсу у введенні санкцій проти Росії. Крім того, він повідомив, що США не братимуть участі у переговорах з Україною та Росією.