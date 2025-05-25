Не буде куди складати урожай: що зробити з цибулею перед посадкою

Вас врятує звичайнісінька харчова сода

Цибуля — не дуже вибаглива у догляді культура. Однак для того, щоб отримати гарний урожай, треба знайти деякі хитрощі. Зокрема, є деякі прості рецепти бюджетних добрив, а також варто знати, як обробити цибулю-сівок перед посадкою.

Для цього вам знадобиться звичайна харчова сода. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, що треба зробити, щоб отримати щедрий урожай цибулі.

Як замочити цибулю перед посадкою

Що знадобиться:

сода — 1 чайна ложка;

гаряча вода (45-60 градусів) — 1 літр.

Інструкція

Знімаємо з цибулі верхнє лушпиння, але не все повністю. Соду розчиняємо у воді і кладемо туди матеріал для сіяння. Залишаємо у розчині цибулю на 30 хвилин. Для того, щоб рідина не охолола, місткість накриваємо кришкою і загортаємо у тепле покривало. Виймаємо цибулю, просушуємо її, і розпочинаємо висадку у відкритий ґрунт.

Як це працює?

Харчова сода має антисептичні властивості. Вони сприяють знищенню шкідливих мікроорганізмів на цибулинах. Також сода допомагає ґрунту знизити кислотність — це покращує умови для росту рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як удобрити цибулю заваркою. Дачники поділилися цікавим та дієвим методом.