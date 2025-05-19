Ці рослини захистять картоплю від колорадського жука: посадіть їх поряд

Вберегти врожай можна і без використання отруйних хімікатів

Щоб захистити картоплю від головного шкідника — колорадського жука — зовсім не обов’язково вдаватися до хімічних засобів. Достатньо правильно підібрати дружніх сусідів по грядці.

Картоплю зазвичай висаджують рядами, залишаючи між ними проміжки. У ці міжряддя можна садити рослини, які відлякують колорадських жуків та допомагають захистити врожай, пише napensii.

Що посадити поряд з картоплею

Найкращий ефект у боротьбі з колорадськими жуками дають рослини з різким ароматом: чорнобривці, настурція та календула своїм запахом відлякують шкідників. Також корисно посадити пижму — її яскравий аромат теж відлякує комах, а сама вона навіть невибаглива у догляді.

Піжма відлякає колорадського жука від картоплі. Фото: freepik

Добре захищає картоплю від колорадського жука й кущова квасоля: вона не тільки відлякує жуків, а й збагачує ґрунт киснем. Цибуля та часник виділяють фітонциди, які відлякують шкідників та додатково знижують ризик зараження картоплі фітофторозом.

Щоб отримати рясний урожай картоплі, необхідно ретельно підготувати ґрунт. Раніше ми писали, як садити картоплю, щоб не деформувалися бульби.