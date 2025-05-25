Некуда будет складывать урожай: что сделать с луком перед посадкой

Вас спасет самая обычная пищевая сода

Лук – не очень привередливая в уходе культура. Однако для того, чтобы получить хороший урожай, нужно найти некоторые уловки. В частности, есть некоторые простые рецепты бюджетных удобрений, а также следует знать, как обработать лук-севок перед посадкой.

Для этого вам понадобится обычная пищевая сода. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" расскажет, что нужно сделать, чтобы получить щедрый урожай лука.

Как замочить лук перед посадкой

Что понадобится:

сода — 1 чайная кровать;

горячая вода (45-60 градусов) – 1 литр.

Инструкция

Снимаем с лука верхнюю шелуху, но не все полностью. Соду растворяем в воде и кладем туда материал для сеяния. Оставляем в растворе лук на 30 минут. Для того чтобы жидкость не остыла, емкость накрываем крышкой и заворачиваем в теплое покрывало. Вынимаем лук, просушиваем его, и начинаем высадку в открытый грунт.

Как это работает?

Пищевая сода обладает антисептическими свойствами. Они способствуют уничтожению вредных микроорганизмов на луковицах. Также сода помогает почве снизить кислотность – это улучшает условия для роста растений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удобрить лук заваркой. Дачники поделились интересным и действенным методом.