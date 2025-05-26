Секреты питания Макрона: что ест президент Франции и почему ему не дают фастфуд

В погребе Макрона 14000 бутылок исключительно французского вина

Рацион Эммануэля Макрона не имеет ничего общего с фастфудом — в меню президента только овощи, рыба и классическая французская кухня. Его пищевые привычки определяет жена Брижит, исключившая джанк-фуд из ежедневного рациона.

"Телеграф" расскажет, какие блюда любит президент Франции и почему он начинает день с кислого сока. Несмотря на насыщенный график, Макрон всегда находит время на полноценные приемы пищи и избегает перекусов.

Что ест Макрон

Завтрак президента состоит из фруктового сока, который каждое утро готовит Брижит: два апельсина, один лимон и киви. Часто к этому добавляется легкий йогурт, чай с лимоном или чуть-чуть злаковых. Макрон придерживается принципа "никакого фастфуда утром" и, в отличие от некоторых мировых лидеров, не начинает день на голодный желудок.

На обед Макрон обычно выбирает легкие, сбалансированные блюда. Основу рациона составляют сезонные овощи, рыба или нежирное мясо, а также продукты с низким содержанием жира. Часто на столе появляется зеленый салат с сырами или орехами. Макрон не любит переедать днем, так что порции всегда умеренные и продуманные по составу.

Ужин Макрона часто включает легкие блюда, такие как салаты или рыба. Он также может позволить себе бокал французского вина из личной коллекции, насчитывающей более 14 000 бутылок.

Любимые блюда

Среди гастрономических предпочтений президента Франции — бланкет де во (телятина в белом соусе), блюдо, которое он неоднократно называл своим любимым. Также ему нравятся морепродукты, дичь и блюда с трюфелями. Он одинаково ценит рыбу и мясо, но предпочитает блюда, приготовленные без лишнего жира или панировки.

Вино, но без крайностей

Несмотря на строгость диеты, алкоголь не под запретом: в погребе Елисейского дворца хранится более 14 тысяч бутылок французского вина. Среди них – бутылка 1906 года и ни одного напитка иностранного происхождения.

На официальных событиях президент выбирает Bordeaux или Château Montus, а неформально может позволить себе бокал итальянского Barolo. Брижит следит, чтобы порции не были слишком велики.

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