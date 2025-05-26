Забудете про сухе і жовте листя на огірках: чим їх треба поливати

Ваші огірки врятує один солодкий продукт

При вирощуванні огірків навіть досвідчені дачники стикаються із проблемою листя, яке жовтіє. На жаль, не всі добрива можуть запобігти його появі, навіть якщо вони сприяють кращому урожаю. Одним із найкращих способів покращити стан рослин — підживити їх медовим розчином.

Методом приготування та поливання огірків цим добривом поділилися у телеграм-каналі "Сучасна дача". Із ним ви забудете про сухе та жовте листя на огірках.

Як приготувати медову підживку

Що знадобиться:

мед — три чайні ложки;

тепла вода — 5 літрів.

Як поливати огірки

Розчиняємо мед у воді. Можна взяти будь-який мед. Можливо, у вас є той, що давно лежить у шафі. Цей розчин використовуємо для поливу огірків, а не як окрему підживку. Цей метод не потребує багато часу та досить економний.

Фото: freepik

Як це працює?

Мед — це натуральний продукт, у якому багато ферментів, органічних кислот та мікроелементів. Він сприяє кращому росту огірків і підвищує імунітет рослин. Також мед стимулює розвиток кореневої системи. Глюкоза та фруктоза, що входять у його склад, — це джерело енергії.

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