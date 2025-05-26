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Забудете про сухе і жовте листя на огірках: чим їх треба поливати

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Як приготувати добриво для огірків з меду Новина оновлена 26 травня 2025, 09:05
Як приготувати добриво для огірків з меду. Фото Freepik

Ваші огірки врятує один солодкий продукт

При вирощуванні огірків навіть досвідчені дачники стикаються із проблемою листя, яке жовтіє. На жаль, не всі добрива можуть запобігти його появі, навіть якщо вони сприяють кращому урожаю. Одним із найкращих способів покращити стан рослин — підживити їх медовим розчином.

Методом приготування та поливання огірків цим добривом поділилися у телеграм-каналі "Сучасна дача". Із ним ви забудете про сухе та жовте листя на огірках.

Як приготувати медову підживку

Що знадобиться:

  • мед — три чайні ложки;
  • тепла вода — 5 літрів.

Як поливати огірки

Розчиняємо мед у воді. Можна взяти будь-який мед. Можливо, у вас є той, що давно лежить у шафі. Цей розчин використовуємо для поливу огірків, а не як окрему підживку. Цей метод не потребує багато часу та досить економний.

Чим поливати огірки
Фото: freepik

Як це працює?

Мед — це натуральний продукт, у якому багато ферментів, органічних кислот та мікроелементів. Він сприяє кращому росту огірків і підвищує імунітет рослин. Також мед стимулює розвиток кореневої системи. Глюкоза та фруктоза, що входять у його склад, — це джерело енергії.

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Теги:
#Урожай #Мед #Огірки #Добриво