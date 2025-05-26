Забудете о сухих и желтых листьях на огурцах: чем их надо поливать

Ваши огурцы спасет один сладкий продукт

При выращивании огурцов даже опытные дачники сталкиваются с проблемой желтеющих листьев. К сожалению, не все удобрения могут предотвратить их появление, даже если они способствуют лучшему урожаю. Одним из лучших способов улучшить состояние растений – подкормить их медовым раствором.

Методом приготовления и поливки огурцов этим удобрением поделились в Телеграм-канале "Современная дача". С ним вы забудете о сухих и желтых листьях на огурцах.

Как приготовить медовую подкормку

Что понадобится:

мед – три чайные ложки;

теплая вода – 5 литров.

Как поливать огурцы

Растворим мед в воде. Можно взять любой мед. Возможно, у вас есть давно лежащий в шкафу. Этот раствор используем для полива огурцов, а не как отдельную подкормку. Этот метод не требует много времени и достаточно экономичен.

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Как это работает?

Мед – это натуральный продукт, в котором много ферментов, органических кислот и микроэлементов. Он способствует лучшему росту огурцов и повышает иммунитет растений. Также мед провоцирует развитие корневой системы. Входящие в его состав глюкоза и фруктоза — это источник энергии.

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