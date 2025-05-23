Вранці чи ввечері? Коли поливати помідори, щоб гілки ламалися від плодів

Помідорам важливий правильний полив

Помідори — одні з найулюбленіших овочів на грядках, але при цьому досить вибагливі у догляді. Крім регулярних підживлень, їм необхідний правильний режим поливу. Але багато городників запитують: коли найкраще поливати помідори, щоб отримати щедрий урожай?

Насправді важливо враховувати багато нюансів. Детальніше про них розказано у матеріалі Sinor.

Коли краще поливати помідори: вранці чи ввечері?

Помідори вважаються теплолюбними культурами, які обожнюють сонце та вологу, але не переносять надмірного поливу, інакше можна залишитися без плодів. Поливати рослини слід суворо під корінь, особливо під час цвітіння.

Під час активного зростання достатньо 1-2 поливів на тиждень. У спеку їх кількість можна збільшити до трьох разів (витрачайте 3-5 літрів на кожен кущ). Але враховуйте погодні умови та вологість ґрунту!

Частий полив, хай і невеликою кількістю, негативно позначиться на розвитку культури. Але якщо ви помітили, що стебла стали млявими, а листя закручується всередину – це сигнал, що томатам не вистачає вологи.

Коли поливати помідори: вранці чи ввечері? Фото: Freepik

Щодо часу поливу помідорів, то експерти рекомендують зволожувати ґрунт уранці — так вода вбиратиметься швидше, а ризик грибкових захворювань знижується. Але температура води повинна дорівнювати температурі навколишнього середовища.

Вечірній полив припустимий, за умови, що ночі теплі, погода суха і немає загрози перезволоження — інакше волога застоюватиметься, а це може призвести до гниття кореневої системи або розвитку фітофтори. Робити вечірній полив варто не пізніше 18:00.

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