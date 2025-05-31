Не робіть так! Через цю помилку ви можете залишитися без урожаю помідорів

Червень — це час інтенсивного росту помідорів

Щоб томати порадували багатим урожаєм, важливо враховувати низку факторів. Крім грамотного підживлення рослини вимагають ретельного і регулярного догляду — тоді вони відплатять вам великими і соковитими плодами.

У червні починається інтенсивний ріст помідорів і в цей період важливо не припуститися помилок, які можуть занапастити врожай. Про найголовнішу з них розповіли у матеріалі Actualno.

Що не можна робити при вирощуванні помідорів

Якщо не хочете залишитися без помідорів ще до збирання врожаю – ніколи не залишайте ґрунт без захисту. Першими удару по культурах можуть завдати бур’яни, які забирають у них корисні мікроелементи, в результаті рослини витрачають свої ресурси на боротьбу з "небажаними сусідами", а не на розвиток плодів.

Нехтування мульчуванням при вирощуванні томатів — серйозна помилка, яка може коштувати вам щедрий врожай. Мульча допомагає утримувати вологу біля коріння, запобігаючи її швидкому випаровуванню під палючим сонцем. Вона захищає рослини від перегріву та знижує ризик поширення хвороб, оскільки незахищений ґрунт стає ідеальним середовищем для їх розвитку.

Що не можна робити при вирощуванні помідорів, Фото: Freepik

При вирощуванні помідорів можна використовувати різні види мульчі – вибір залежить від ваших уподобань та можливостей. Найкраще використовувати солому, перегній, компост або скошену траву. Але щоб уникнути гниття, важливо не укладати мульчу товстим шаром та використовувати лише підсушені матеріали.

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