Не делайте так! Эта ошибка может оставить вас без урожая помидоров

Июнь — это время интенсивного роста помидоров

Чтобы томаты порадовали богатым урожаем, важно учитывать целый ряд факторов. Помимо грамотной подкормки, растения требуют тщательного и регулярного ухода — тогда они отплатят вам крупными и сочными плодами.

В июне начинается интенсивный рост помидоров и в этот период важно не допускать ошибок, которые могут погубить урожай. О самой главной из них рассказали в материале Actualno.

Что нельзя делать при выращивании помидоров

Если не хотите остаться без помидоров еще до сбора урожая — никогда не оставляйте почву без защиты. Первыми удар по культурам могут нанести сорняки, которые отнимают у них полезные микроэлементы, в результате растения тратят свои ресурсы на борьбу с "нежелательными соседями", а не на развитие плодов.

Пренебрежение мульчированием при выращивании томатов — серьезная ошибка, которая может стоить вам щедрого урожая. Мульча помогает удерживать влагу у корней, предотвращая ее быстрое испарение под палящим солнцем. Она защищает растения от перегрева и снижает риск распространения болезней, поскольку незащищенная почва становится идеальной средой для их развития.

Что нельзя делать при выращивании помидоров, Фото: Freepik

При выращивании помидоров можно использовать разные виды мульчи — выбор зависит от ваших предпочтений и возможностей. Лучше всего использовать солому, перегной, компост или скошенную траву. Но чтобы избежать гниения, важно не укладывать мульчу толстым слоем и использовать только подсушенные материалы.

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